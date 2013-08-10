Gezi tutuklusu kadından cezaevinde çıplak arama, taciz ve darp iddiası

İzmir’de Gezi eylemlerine katıldıkları için “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklanarak Şakran Kadın Cezaevi’ne gönderilen Elif Kaya, gardiyanlar tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını ve bu esnada darp edildiğini iddia etti.

Kaya’nın avukatı Ali Aydın, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çınar Özer’in Vatan gazetesindeki haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi:

“Elif Kaya gardiyan grubunca sağlığa uygun olmayan ve duvarlarında ayak izleri olan 3 metre karelik bir alana sokularak aranmıştır.



Bahse konu odanın duvarlarındaki ayak izleri, görevlilerin bu tutumu alışkanlık haline getirerek yasalarca istisnai olan bir uygulamayı yasadışı ve keyfi bir tutumla esas hale getirdikleri anlaşılmaktadır. Müvekkile yasal çerçevede yapılan aramanın dışında ‘ince arama’ gerekçesiyle çırılçıplak soyunması istenmiştir.

‘Ağlayarak anlattı’

Görevliler ‘Gel senin için özel şeyler hazırladık’ diyerek alay eder şekilde aramayı yapmak istemişlerdir. Elif Kaya, ‘Aramaya karşı olmadığını, ancak çıplak aramayı onur kırıcı olduğu için kabul etmeyeceğini’ belirttiği halde gardiyanlar tarafından elleri, kolları ve bacakları tutularak, ağzı kapatılarak isteği dışında zor kullanılarak ve fiziksel şiddet uygulanarak elbiseleri çıkarılmış ve tacize varan tutum ve davranışlarla çıplak aramaya tabi tutulmuştur.

Aynı gün avukat alarak ziyaretine gittiğimde müvekkilem bu durumu bana ağlayarak anlatmıştır. Kendisi bu uygulamaya tepki gösterdiği için kendisine su verilmemiştir.”





Kamerasız odada müzik seti

Daha önce Şakran Cezaevi’ne giden CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi milletvekili Özgür Özel, komisyon olarak birkaç kere söz konusu cezaevine gittiklerini belirtti ve şunları söyledi:



“Çıplak arama yapılan bir cezaeviydi. Kadınlardan devamlı bu konuda şikâyet aldık. Çıplak arama dayatması, hatta oyuk araması diyebileceğimiz kötü muamelelerden şikâyet alıyorduk.

İlk gittiğimizde yetkililer yerine yanımızda ceza infaz koruma memuru vardı. Biz bunu dile getirdik ve kadrolar değişti. İlk kadro bizden kaçmıştı. İkinci gidişimizde şikâyetlerin azaldığını gördük. Ancak son zamanlarda özellikle Gezi tutuklularına cezaevlerinde sert müdahaleler yapıldığına dair duyumlar ve şikâyetler aldık.”

“Şakran Kadın Cezaevinde kamerasız oda var mı?” sorusuna ise Özel şu yanıtı verdi:

“Hala ‘mazgal altı’ olarak bilinen odalar var. Bu odalar kamerasız. Çıplak arama bu odalarda yapılıyor. Hatta Osmaniye Cezaevi’ne gittiğimizde böyle bir odada büyük bir müzik seti vardı. Müdüre ‘Bunu neden buraya koydunuz’ diye sorduğumuzda ‘Memurlar buraya koymuş’ gibi garip bir cevap verdi. Tabii onun neden orada olduğunu ve o müzik sesinin ne zaman açıldığını tahmin etmek güç değil.”