14 'Gezi' tutuklusu tahliye edildi

Hatay'daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 14 tutuklu sanık tahliye olurken, tutuksuz yargılanan sanıklarından birinin tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'da, Gezi Parkı Eylemleri'ne katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Bazı sanıklar, eylemlere katıldıklarını, ancak iddianamede yer aldığı gibi bazı yasadışı örgütlerin yönlendirmesiyle hareket etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, gün boyu devam eden duruşmanın ardından haklarında 3 ile 33 yıl arasında hapis cezası istenen sanıklardan tutuklu olanları, adli kontrol uygulaması şartıyla tahliye etti. Adli kontrol uygulamasına uymayan tutuksuz bir sanığın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.