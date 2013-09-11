Gezi sürecinin acılı anneleri cenazelerde buluşuyor!

Gezi Parkı direnişinde çocuklarını kaybeden anneler cenazelerde buluşuyor. Hatay’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) destek eyleminde yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın cenazesine, Gezi Parkı direnişinde hayatlarını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert’in anneleri de katıldı.

Gezi Parkı eylemlerinden bu yana hayatını kaybeden 6’ncı isim olan Ahmet Atakan’ın cenazesi, evlatlarını kaybeden anneleri buluşturdu. Ankara’da başından vurularak ölen Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük, Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Hatay’da öldürülen Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert de cenazeye katıldı.

Ahmet Atakan’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu üzerinde ağlayan anneler birbirlerine destek olmaya çalıştı.

Anne Emsal Atakan, “Oğlum halkı için direndi. Bu yolda canını verdi. Biz başından sonuna kadar oğlumuzun yanındaydık. Anne , 'Biz delikanlıyız, direneceğiz bu düzene karşı çıkacağız' diyordu. 'Ahmet'imin acısını bana yaşatanlara Allah evlat acısı yaşatsın, yüreğim kanıyor. Ben bir anneyim, bütün annelerin yüreği yandı. Suriyeli anneler, Ethem'in annesi, Ali İsmail'in annesi, Abdullah'ın annesi, zalimlerin zulmünü yaşadı. Bütün annelerin ve öldürülen evlatlarının suçu barış istemekti” dedi.