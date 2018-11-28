'Gezi soruşturması' için 5 yıl sonra ifadeye çağrıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Gezi soruşturması’ kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Taksim Dayanışması’ndan Avukat Can Atalay ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ifadeye çağırdı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, ifadeye çağrılan isimler arasında Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclis üyesi Ahmet Saymadi’nin de yer aldığı öğrenildi. Emniyet’in soruşturma kapsamında dosyada ismi bulunan çok sayıda kişinin ifadesini aldığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Anadolu Kültür çalışanları da geçtiğimiz hafta ‘Gezi eylemleri soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili yapılan açıklamada da, akademisyenlerin Gezi eylemleri sırasında hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddia edilerek “Gezi’de yurt dışından profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın)” tespit edilmiştir” denilmişti.