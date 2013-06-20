Gezi sonrasında dış politikada Rusya öne çıkar mı?

Gezi parkı olayları sonrasında Batı ile ilişkileri gerginleşen Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşabileceği öne sürüldü. Rus medyasının Gazi olaylarını fazla büyütmeden verdiği ve Türkiye'deki demokratik hak mücadelesinin Rusya açısından örnek teşkil etmemesine özen gösterdiği savunuldu.

RusyaAnaliz sitesinde Aydın Sezer imzasıyla yayımlanan yorumda, Gezi sonrasında "Erdoğan – Putin yakınlaşmasında yeni bir döneme girileceği", bu arada "özellikle silah ticareti ve üretimi alanında somut adımların atılacağı" görüşü dikle getirildi.

"Türk-Rus ilişkileri penceresinden Gezi Parkı olayları" başlıklı yazıda şöyle deniliyor:

"Başbakan Erdoğan ve yandaş medyanın Gezi Parkı eylemlerinin arka planındaki güçler arasında Rusya ve Rus gizli servisini göstermemeleri oldukça önemli ve dikkat çekici bir gelişmedir. Bu durum sanırım, Sovyetler Birliği’nin yıkılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Malum, bir zamanlar ülkemizdeki her karışıklığın ve kalkışmanın arkasında KGB’yi aramak gibi bir alışkanlığımız vardı.

Başbakan Erdoğan’ın sergilediği yaklaşımın ardından Taksim’de yapılan polis müdahalesi ve ardından ülke geneline yayılan büyük protestoların Rusya’da, Batı’daki gibi geniş yankı bulduğu söylenemez. Rus medyasında sıradan bir haber gibi verilen gelişmelere bakıldığında, Gezi eylemlerinin Türkiye için ne ifade ettiğine dair güçlü ve ciddi bir analize dahi yer verilmedi.

Bu gelişmenin şaşırtıcı bir gelişme olduğunu belirtemeyiz. Zira, giderek otoriterleşen ya da “Putinleşen” Erdoğan ve yönetimindeki Türkiye’nin, Rusya’da demokratik hak arama heveslileri için bir örnek teşkil etmemesi ve ilham kaynağı olmaması gerekiyordu. Başta yoğun insan trafiğine dayalı turizm ilişkileri olmak üzere, iktisadi açıdan birbirini tamamlayan iki ülke arasında, “Rusya’ya ithal edilen ürünler” arasında demokrasi kalemi yer almamalı ve Türkiye bu açıdan bir tehdit oluşturmamalıydı. Türkiye’deki gelişmelerin Rusya açısından kaygı yarattığını belirttiğimize göre, Gezi eylemlerinin arkasında Rusya’nın neden yer almadığı da açıklanmış olur.

Gezi Parkı eyleminin getireceği muhtemel sonuçlardan birisi de, AB, ABD ve Batı medyasında da karizması çizilen Erdoğan’ın Rusya’ya yönelik politikalarında sergileyeceği yaklaşım olacak. Kanımca, tarihsel süreçteki benzer olaylara da bakacak olursak, bu yönde adımlar atılacak. Bundan sonra Erdoğan – Putin yakınlaşması yeni bir döneme evrilecek. Erdoğan, bu uğurda Suriye politikasından ne kadar geri adım atabilir, bilemem ancak, özellikle silah ticareti ve üretimi (savunma sanayii) alanında somut adımların atılacağını beklemeliyiz."

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http://rusyaanaliz.com/turk-rus-iliskileri-penceresinden-gezi-parki-olaylari/