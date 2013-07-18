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'Gezi' sırasında attığı tweet nedeniyle ifadeye çağrıldı

Gezi Parkı olayları sırasında attığı bir tweet nedeni ile hakkında soruşturma açılan Tayfun Talipoğlu, pazartesi sabahı polise ifade verecek

18 Temmuz 2013 22:34

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hakkında, Gezi Parkı olayları sırasında attığı bir tweet nedeni ile soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Dinçer Gökçe'nin hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Talipoğlu, “Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden arandım. İfade vermem gerektiği söylendi. Ben de pazartesi sabahı gelirim" dedi.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, yarım saat kadar önce de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Gezi Direnişi ile ilgili attığım tweetler yüzünden hakkımda soruşturma açıldı. Pazartesi Gayrettepe'de ifade vereceğim.”

 

Pazartesi ifade verecek

 

Talipoğlu konu ile ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

“Bugün saat 14.00 sıralarında Gayrettepe’den arandım. Bilişim Şube’den aradıkları aktardılar. İfade vermem gerektiğini söylediler. Ben de Ankara’da olduğumu, pazartesi günü gelebileceğimi söyledim. Pazartesi sabah 11.00’de gideceğim. Benim aklıma 31 Mayıs veya 1 Haziran sabahı attığım bir tweet geliyor. O sabah, polis, cafelere, kapalı mekanlara gaz atıyordu. Bundan çocuklar da etkilendi. Ben de, bu durumu aktardım ve 'birisi bu o... çocukluğunu durdursun' diye yazdım. Burada belliki birileri üstüne alınmış. Daha sonra bu konuda çok üzerime gelindi. Ben de her seferinde, kastın polis olmadığını, bu kötü durumun olduğunu ifade ettim.”

Tayfun Talipoğlu'nun soruştumaya konu olan tweeti şöyle:

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