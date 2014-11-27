Gezi sanığı CHP'li gençlere AKP'li avukat atandı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'ndeki Gezi Parkı eylemlerinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 83 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre Otomatik CMK Atama Sistemi (OCAS) üzerinden sanıklar arasındaki CHP'li iki genç için AKP'li avukat Bahadır Yenişehirlioğlu'nun atanması şaşkınlık yarattı.



Akhisar'da, 2 Haziran 2013 tarihindeki Gezi Parkı eylemlerine destek için Tahir Ün Caddesi'nde yürüş ve protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte hükümet ve dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atıldı. Yürüyüşte slogan atarak Başbakana hareket ettikleri ileri sürülen 83 kişi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle Akhisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, bugün ilk duruşması görülen davada sanıkların tek tek ifadelerine başvuruldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan'ın da izlediği duruşmada, sanıklar arasındaki öğrenci olan ve CHP'li olduklarını belirten gençlerden A.G. ve D.K.'ye ifade için sıra geldiğinde, hakim avukatları olup, olmadığını sordu. İki genç avukatları olmadığını belirtip, CMK kapsamında avukat istedi. Anında, Otomatik CMK Atama Sistemi'ne (OCAS) girilerek avukat istendi.

OCAS tarafından atanan avukat Bahadır Yenişehirlioğlu duruşma sona ermek üzereyken salona geldi. Bu sırada salonda gülüşmeler ve şaşıranlar oldu.



Avukat Yenişehirlioğlu, kendisinin AKP'li olduğunu belirtip, duruşmaya kendisinin girmesinin etik olmadığını söyleyip, katılmadı. CHP'li iki genç duruşma çıkışında dilekçe verip, kendilerini aile avukatlarının savunmasını talep etti. Diğer sanıkların CMK tarafından atanan 5 avukat tarafından savunulduğu davanın duruşması, ertelendi.

Özgür Özel: Avukat ataması enteresan

Sanıklara destek olmak için duruşmayı izlediğini belirten CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sanık gençlerin çoğunun avukatlarının bulunmayınca barodan avukat görevlendirilmesi yapıldığını söyledi. Özel, "Saat 09.00'da başlayan davada, iki saat sonra avukatlar atanmaya başlandı. Cep telefonlarına mesaj giden avukatlar salona gelmeye başladılar. Gelen avukatlardan bir tanesi salona girdiğinde bir anda tansiyon yükselmesi oldu.



Şaşıranlar, gülüşenler ve tepki gösterenler oldu. Salona giren avukat Bahadır Yenişehirlioğlu'ydu. Tayyip Erdoğan'ın Akhisar'a geldiğinde evinde kaldığı, çocuğunun düğününde nikah şahitliği yaptığı, Akhisar'daki en güçlü savunucusu olan avukat, gençlerin avukatlığına atanmıştı. Ücreti devlet tarafından ödenecekti. Biz kendisini salona gelmesini beklemedik. Ya davaya gelmemesi veya davadan çekilmesi söz konusu olabilirdi.

Ama dava zabtına ismini de yazdırdı. Ama gençlerden iki arkadaş Anıl ve Devrim, avukatın Tayyip Erdoğan'la yakınlığı çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle iki genç Yenişehirlioğlu'nun avukatlığını kabul etmediler. Dava bittikten sonra iki genç azil dilekçesi verdi. Ama bir tarafta Türkiye'nin en kudretlisi, diğer tarafta zekaları ve espiri anlayışı dışında hiçbirşeyleri olmayan gençler. O gençlere de yine devletin en kudretlisinin en yakın dostlarından bir tanesinin avukat olarak atanması enterasandı" dedi. Özel, bu durumu Twitter hesabından da duyurdu.

Avukat Yenişehirlioğlu: Son derece rahatsızım

Yaşanan ilginç olay nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Avukat Bahadır Yenişehirlioğlu ise "Böyle bir hadisenin içerisinde yer almış olmak ve ismimin de zikredilmiş olması beni rahatsız etti. Özel'in 'Baro Cumhurbaşkanımıza yakın birini sanıkları savunmak üzere atanıyor' şeklindeki spekülasyona açık ve tamamen gerçek dışı ve asparagas bir konuyu benim üzerimden, baro üzerinden dillendirmiş olmasını esefle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tanıyorum, biliyorum ve bir gönül birlikteliğim var. Özel'in bu şekilde bir açıklama yapmasını şiddetle reddediyorum. Kendisinin bu durumu düzeltmesini Manisa Barosu ile iletişime geçerek bu sistemin nasıl işlediğini nasıl avukat atandığını hususunu da sormasını, öğrenmesini ve sorumlu bir milletvekili olarak ondan sonra açıklama yapmasını kendisinden rica ediyorum" dedi.

'Avukat gireceği davayı bilmez'

Manisa Baro Başkanı Avukat Zeynel Balkız da, CMK'ya göre karakola, adliyeye ve savcılığa düşen kişilerin avukat isteme hakkı olduğunu belirtip, "Avukata anında OCAS'dan mesaj gelir. Avukat hangi davaya gireceğini bilmeden duruşmaya katılır. Yenişehirlioğlu da duruşma biterken gelip, davanın ne olduğun öğrenip çekilmek istemiş" dedi.