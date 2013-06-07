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Emniyet'ten Gezi Parkı kararı: Pazartesiden önce müdahale yok

11. gününe giren Gezi Parkı eylemleri için İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu biraraya geldi

07 Haziran 2013 21:51

İstanbul Emniyeti'nde düzenlenen mini "kriz zirvesi"nden, Pazartesi gününden önce göstericilere herhangi bir müdahale yapılmaması kararı alındı.

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın da katıldığı mini bir güvenlik zirvesi yapıldı.

İsmail Sağıroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, yaklaşık 3 saatlik bir zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantıda Gezi Parkı eylemlerinin değerlendirildiği ve sorunun giderilmesi için bütün seçeneklerin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Toplantı sonrası ilk izlenimlere göre; olaylara Pazartesi’den önce bir müdahale yapılması beklenmiyor.

 

'Sitemiz hacklenmedi'

 

Bu arada Kızıl Korsanlar olarak bilinen Red Hack İstanbul Emniyet Müdürlüğü sitesinin hacklediğini açıklayarak bazı isim listeleri yayınlamıştı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, “Red Hack’in” İstanbul Emniyet Müdürlüğü sitesini hacklediği yönündeki açıklamaları yalanlayarak belgelerin eylemciler tarafından kullanılmaz hale getirilen ekip otolarından alınmış olabileceğini belirtti.

 

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