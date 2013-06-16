'Gezi Parkı'yla ilgili çalışma fevkalede düzgün sıkıntı olmaksızın kısa sürede tamamlandı'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, polisin Gezi Parkı'na yapılan müdahale sonrası açıklamada bulunuyor.

Açıklamadan satır başları;

Artık Gezi Parkı'ndaki eylemlerini bekleyişlerini bitirmelerini kendilerinden istediğimiz gençlere ve orada beklemekte olan eylemci gruplara yönelik bir müdahalemiz oldu. Bunu yaparken özellikle yarım saati aşkın bir süre 40 dakikaya yakın parkın boşaltılması yönünde önemli duyurular yaptık.

Marjinal grupların polisimizle bir çatışma pozisyonu oldu. Bunlara da uygun bir müdahaleyle Gezi Parkı boşaltılmış oldu. Gezi Parkı'yla ilgili yapmış olduğumuz bu çalışmanın fevkalede düzgün, sıkıntı olmaksızın, kısa sürede tamamlanmış olması memnuniyet oluşmuştur.

Gençlerin ve diğer ziyaretçilerin anonslarımızla gezi parkını boşaltmış olmalı ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle sıkıntılı bir vaka oluşmamıştır. Bu gençlerimizle şahsım temas kurmak suretiyle önemli görüşmeler yaptım. Bütün bir gece boyunca gece 12'den sabaha kadar sürdürüğümüz bu görüşmelerde aramızda iyi sohbetin olduğunu da kamuoyunda paylaştık.

Gençlerimizden her zaman istediğimiz verdikleri mesajın iyi anlaşılmış olduğunu, bunun da hükümet düzeyince başbakanımızın açıklamalarıyla karşılık bulduğunu, hem mahkememizin verdiği kararlar doğrultusunda hareket edileceğini, şayet mahkemelerimizin vereceği karar projede herhangi bir uygulamaya ilişkin pozitif nitelikte olursa bunun genede halkımızın oyuna sunulacağı ifade edilmiş ve paylaşılmıştır.

Bütün bunlar pozitif bir algı yaratmış, bunun sonucunda da parkın boşaltılması beklenilmiştir. Dünden itibaren bugün de dahil olmak üzere, gerek benim temas kurduğum, gerekse başbakanımız ve diğer ilgililerimizle görüşenler bu kesimlerle bu konuyla ilgil ibu meselenin çözümünün fevkalede iyi olacağını paylaşmışlar.

Taksim Platformu'nun çağrısıyla eylemin sürdürülmesiyle verilmiş olan kararla müdahale etme ve daha doğrusu Gezi Parkı'nı boşaltma iradesi oluşmuştur. Bunun sonucunda saat 8 civarında gerekli anonslar yapılmak suretiyle gençlerin bu alanı boşaltması rica edilmiş. Büyük ekseriyeti alanı terk etmiştir.

Bütün bu faaliyet bizzat gerek basın mensupları tarafından gerekse de özellikle emniyetimizin bütün foto birimleri tarafından kayıt altına alınmış parkın bütün alanlarında kayıt altına alınan bir müdahale gerçekleştirilmiştir.

Bu marjinal grupların polisle çatışma isteklerini görmekteyiz. Ama genel olarak Taksim ve çevresinde bu konuyla ilgili genel bir sükunetin muhafaza edildiğini ama bazı noktalarda tekrar toplanıp gelen gruplarla emniyet güçlerimizle kısa süreli ufak çatışmaların olduğunu da ifade etmek isterim.

Tabi en önemlisi gençlerin vermiş olduğu günlerdir Gezi Parkı'nda beklemek suretiyle, kendilerini ifade etmek suretiyle, söylediği mesajların alınmış olması ve bunlara uygun açılımların devletimiz tarafından bizzat açıklanmış olması memnuniyet vericidir.

Bu hususla halkımızla paylaşılmıştır. Hukuku hepimiz başımızın üstünde taşımak zorundayız. Bu manada takipçisi olmakta hepimizin görevi olmalıdır. Demokrasimiz de çok önemlidir. Emniyet güçlerimiz her zaman halkımızın tümünün güvenliğiyle ilgili olarak mesleğini en iyi şekilde sürdürmek arzusuyla hizmet vermektedir. Ama karşımızda bu konuyla ilgili şiddeti tekrar başlatmak isteyenlere karşı duruşumuzu her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz.