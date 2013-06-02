Gezi Parkı'nda yiyecek duvarı

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda akşam saatlerine göre sayıları oldukça azalan kalabalığın bekleyişi sürüyor.

Sabahtan itibaren Taksim'e gelen vatandaşlar, eylemcilere çeşitli yiyecekler getirdi. Acıkan protestocuların yemesi için getirilen yiyeceklerin, Gezi Parkı'nın duvarına yerleştirilerek adeta bir açık büfe oluşturulması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bekleyiş sabaha kadar sürdü

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda bekleyen kalabalıktan bazıları gruplar halinde sohbet edip şarkılar söylerken, kimilerinin de çimlere ve banklara uzandıkları görüldü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından ise çok sayıda gösterici meydandan ayrıldı. Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve ara sokaklarda, göstericiler tarafından oluşturulan barikatların bulunduğu gözlendi.

İstiklal Caddesi ve çevresindeki bazı dükkanlar ve reklam panoları hasar görürken, Cumhuriyet Anıtı'na da yasa dışı örgütlerin flamalarının asıldığı dikkati çekti.

Taksim Meydanı çevresinde, yakılan ve tahrip edilen belediye otobüsü ve canlı yayın aracının da aralarında yer aldığı bazı araçların enkazı bulunuyor.

İş makineleri yandı

Bu arada yanan iş makinelerine itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bir grup eylemci meydanda süren inşaat alanındaki malzemeler ile bir kamyon ve bir kepçeyi ateşe verdi. İş makineleri alev alev yandı. Bazı eylemciler iş makinelerini söndürmek için müdahale etti ancak yeterli olmadı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yanan araçları kısa sürede söndürdü.