Gezi Parkı'nda 'seyyar' direniş

Gezi Parkı'ndaki bekleyiş sakin bir şekilde devam ediyor. Halayların çekildiği, şarkıların söylendiği parkta bugün ufak bir arbede çıktı. Seyyar satıcılar, kendilerini parktan çıkarmaya çalışan bazı kişilere direnince, gerginlik yaşandı.

Akşam saatlerinden itibaren kalabalığın arttığı Gezi Parkı'nda ve Taksim Meydanı'nda eylemcilerin bazıları müzik eşliğinde eğlenerek vakit geçiriyor.

İstanbul'da verecekleri konseri iptal eden "Bagad İstanbul" adlı müzik grubunun üyeleri, Taksim Meydanı'na geldi.

Gezi Parkı'nın merdivenlerinde mini bir konser veren müzik grubu üyeleri, daha sonra parkta bir süre eylemcilerle oturdu.

Taksim Meydanı'nda ve Gezi Parkı'nda farklı gruplar tarafından kurulan sahnelerden ve otobüslerden yapılan müzik yayını devam ediyor.

Zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çeken eylemciler, ara sıra slogan atıyor.

"Taksim Dayanışma Platformu" yazılı yelek giyen bazı kişiler ile parkın dışına çıkarmak istedikleri seyyar satıcılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Seyyar satıcıların direnmesi üzerine, gruptakiler bu isteklerinden vazgeçti.

Yabancı basın kuruluşlarının da parktaki canlı yayınları devam ediyor.

Öte yandan Gümüşsuyu Parkı'nda da bir grup eylemci, Dolmabahçe'de de polis bekleyişini sürdürüyor.

Gümüşsuyu Caddesi boyunca 11 noktada oluşturulan barikatlardan birine "Abdullah Cömert", birine de "6. Filo" yazısının asıldığı görüldü.

Çevredeki seyyar satıcılar da yiyecek ve içeçek dışında tıbbi maske, deniz gözlüğü ve sprey boya satışı yapıyor.



Yangın paniği



Öte yandan parkın yan tarafında bulunan bir yıkım alanında çıkan yangının dumanı Gezi Parkı'na ulaşınca panik yaşandı.

İçeride bulunan yangın söndürme tüplerinin patlama ihtimali nedeniyle eylemciler hemen olay yerine gitti. İçeriden çıkarılan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edildi. Bazı eylemcilerde çekilen hortumlarla yangına müdahale etti.

Büyük bir karmaşanın yaşandığı yangın eylemcilerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çöplerin tutuşturulması nedeniyle çıktığı öğrenildi.