Gezi Parkı'nda polis dayağıyla gözünü kaybeden Hakan Yaman'ın hayatı karardı!

Gezi Parkı protestoların yaşandığı olduğu dönem polis tarafından feci şekilde dövülmesi sonucu sol gözünü kaybeden ve burnu, çenesi, yüz kemikleri kırılan Hakan Yaman, maddi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’ya konuşan Yaman, 1 buçuk yıl önce gerçekleşen saldırı sonrası mesleği olan şoförlüğü yapamadığını ve borç içinde kaldığını söyledi. Yaman, “Elimdeki son birikim olan servis arabamı da sattım. Bir gözüm artık görmediği için mesleğimi yapamıyorum. 18 aydır çalışamıyorum ve bu süre içerisinde yardımlarla geçindik. Ancak iki çocuğum ve ameliyat masraflarım maddi yönden bizi çok zorladı. Büyük sıkıntı çekiyoruz, bir işe ihtiyacım var” dedi.

Sol gözüm sürekli kanıyor

Bir ay sonra sekizinci ameliyatını olacağını söyleyen Yaman, “Sol gözüm sürekli kanıyor. Gözyaşı kanalım da olmadığı için kan gözyaşıyla birlikte akıyor. Kaburgamdan kemik alınıp burun kemiği yapılacak. Bir ay sonra 8. ameliyatımı olmam gerekiyor“ ifadelerini kullandı.

Avrupa’da fotoğraflarıma bile bakamadılar

Uluslararası Af Örgütü’nün, “Hakan Yaman’a ne oldu” kampanyası kapsamında Hollanda, Fransa, Belçika ve Almanya’ya giderek konuşma yapan ve parlamenterlerle görüşen Yaman, “Yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanamadı. Olayla ilgili fotoğraflarımı ve videoyu gösterdiğimde insanlar yüzlerini çevirdi, fotoğraflara bile bakamadılar. Bu olayla ilgili en çok, olay üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen henüz bir dava bile olmamasına şaşırdılar” şeklinde konuştu.

Savcı, “sabret, bekle” dedi

ama benim psikolojim bozuldu

Yaman, “Geçen gün savcının yanına gittim, bana ‘Sabret bekle, bulacağız’ dedi. 1,5 yıl oldu hala bekliyoruz, bir dava bile yok, polisler bile tespit edilmedi. Kimse benim gözümü yerine getiremeyecek ama bana bunu yapanların ceza almalarını istiyorum. Yaşananlara tahammül edemiyorum artık, umudum tükeniyor” Psikolojik tedavi görmeye başladım” dedi.