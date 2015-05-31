Gezi Parkı'nda gazeteciye 'Pensilvanya' dayağı!

Gezi Parkı olaylarının ikinci yıl dönümünde, Gezi Parkı'nda cep telefonuyla fotoğraf çeken gazeteci, gözaltına alınma işlemi sırasında polis tarafından sert bir tokat darbesine maruz kaldı. Gazetecinin adını sorduğu polis "Amerika'ya mı söyleyeceksin, Fethullah Gülen'e mi söylettireceksin" yanıtını verdi.

Gerginlik yaşandı

Parkın sivillerden arındırıldığı sırada Zaman Gazetesi muhabiri Emre Şencan'la polisler arasında gerginlik yaşandı. Şencan kısa süreli gözaltına alındı.

Polis tokadı

Sivil giyimli polisler Emre Şencan'ın etrafını çevirdi. İçeriği anlaşılamayan diyalog sırasında polislerden biri Şencan'ın çenesine sert bir tokat darbesi vurdu.

Cep telefonuyla görüntü çektiği gerekçesiyle

Daha sonra yere yatmaya zorlanan Şencan'la polisler arasındaki diyalogtan cep telefonuyla görüntü çektiği için gözaltına alındığı anlaşıldı. Polisler, bu kişinin haberci kimliğini açıklamadığını söyledi. Şencan'ın polisler arasında parktan çıkarıldığı sırada diyaloglar da sürdü.

‘Amerika'ya mı söyleyeceksin?’

Şencan, kendini yumruklayan polisin ismini sordu. O polis de "Amerika'ya mı söyleyeceksin, Fetullah Gülen'e mi söylettireceksin? " diye çıkıştı. Parktan uzaklaştırılan Şencan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.