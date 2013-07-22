Gezi Parkı'nda el konulan eşyalar ne olacak?

Gezi Parkı direnişi sırasında el koyulan eşyalar ve tıbbı malzemeler, bugün İnönü Stadı’nın yanındaki İstanbul Büyükşehir Beledeiyesi (İBB) depolarında, savcılık ve İstanbul Valiliği talimatıyla ayrıştırıldı.

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’ndan Hüseyin Karadayı, el konulan ilaçlar ile ilgili İBB’ye bir dilekçe teslim etmek üzere bu sabah depoya gittiklerini ve yetkililerin ‘Ankara’dan talimat geldi, eşyalar Kızılay’a verilecek’ diyerek kendilerini depodan çıkarttıklarını söyledi.

'Adli karar bekleniyor'

Depoda çalışan bir İBB yetkilisi, sabah saatlerinden itibaren savcıların İstanbul Valiliği yetkilileriyle birlikte depoda inceleme yaptığını doğruladı. İstanbul Valiliği yetkilileri ise el koyulan eşyalar hakkında "adli makam kararı" beklendiğini belirterek Kızılay’la bir anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

'Eşyalar sahiplerine verilmeli'

Karadayı, ‘‘Afetler sırasında gönüllü çalışan bir STK’yız. Parkta el konulan ilaçlar ve ilkyardım malzemeleri arasında bize ait olanlar da vardı. Bu sabah İBB ile görüşmek ve dilekçemizi teslim etmek üzere depoya gittik. Çeşitli kurumlarla bir toplantıda olduklarını söyleyerek beklettiler. Toplantıdan sonra da eşyaların savcılık talimatıyla Kızılay’a verileceğini söyleyerek bizi depodan dışarı çıkarttılar. Bağışlanan ilaçlar ve ilkyardım malzemeleri, son kullanım tarihleri geçmeden Tabipler Birliği ve Eczacı Odası’na teslim edilerek tasnif edilmeli. Laptoplar, cep telefonları ve çadırlar gibi şahsi eşyaların da sahiplerine iade edilmesi lazım’’ diye konuştu.

Taksim Dayanışması bileşenlerinden İstanbul Eczacı Odası’ndan bir yetkili ise bahsi geçen malzemelerin Gezi Parkı’na son polis müdahalesi sırasında revirlerden toplanan ilaçlar olduğunu belirterek Taksim Dayanışması’nın bu yönde bir talebi olursa ilaçların ayrıştırılmasında odanın görev alabileceğini söyledi.