Gezi Parkında direniş 3. gününde devam ediyor

Gezi Parkı’nda ağaçların yıkılmasını önlemek isteyenlerin parktaki nöbeti 3 gündür devam ediyor. Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran "Başbakan’ın sözleri dehşet vericidir. Hukuk sisteminde bir başbakanın kentle ilgili karar verme şansı olmaz" dedi. Mustafa Alabora, Ayşe Arman ve Can Ataklı, Şebnem Sönmez gibi isimlerin destek verdiği eyleme destek amacı ile DİSK öğle yemeği servisi yaptı. Çevik Kuvvet ekiplerinin tekrar yıkımı başlatma girişimine ise Sırrı Süreyya Önder engel oldu. Sabah vakti polisin yaptığı baskın sırasında ise sivil polislerin göstericilerin çadırlarını yaktığı belirtildi.

Parktaki eyleme destek verenler arasında 7’den 70’e çok sayıda kişiyi görmek mümkün. Eylemciler, parkta kitap okuyarak ya da sohbet ederek bekliyor.

Özellikle öğle saatlerinde Gezi Parkı’ndaki kalabalık giderek arttı. Öğle arasında parkı ziyaret eden çok sayıda kişi, eylemcilere destek verdi.

Eylemciler, polis tarafından yakıldığını belirttikleri çadırları yeniden kurdular.

Parkta geniş katılımlı bir de forum düzenlendi. Burada yapılan konuşmalarda, parktaki eylemin yanı sıra, Reyhanlı saldırıları, alkol düzenlemesi ve THY’deki grev de ele alındı.

Sendikacılara açıklamalarını parkta yapmaya çağıran eylemciler, “Saat 19.00’da parkta buluşalım. İstanbullular bize destek versin” dediler.

"Bir İmza Da Sen At" kampanyası düzenleyen eylemciler, vatandaşları imza atmaya çağırdı.

CHP'den Cumhurbaşkanı'na çağrı

Bu arada, gece-gündüz Gezi Parkı’nda bekleyen gruba destek ziyaretleri de devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran, parkta nöbet tutan grubu ziyaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını hatırlatan Tekin, “Başbakan’ın sözleri dehşet vericidir. Hukuk sisteminde bir başbakanın kentle ilgili karar verme şansı olmaz” diye konuştu.

Polisin biber gazı kullanmasına da tepki gösteren Gürsel Tekin, “CHP'li arkadaşlarımız her gün burada nöbet tutacak. Buradaki insanlara sıkılan biber gazını bizlere sıkılmış gaz olarak kabul ediyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan diplomasını yırtmasını isteyen Tekin, “Cumhurbaşkanı'nı da göreve davet ediyorum ve İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak kendisinden randevu talep ediyorum" diye konuştu.

Suç duyurusu

Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Umut Oran ise “Burada insanlara karşı yapılan eylem hukuk dışıdır. Başbakan, ‘Biz karar verdik, burayı yıkacağız’ diyemez. Hukuken suç işliyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Öğle yemeği DİSK'ten

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup da parkı ziyaret etti. DİSK üyeleri, eylemcilere kumanya dağıttı.

Mustafa Alabora, Ayşe Arman ve Can Ataklı gibi isimler de eyleme destek verdi.

Bir konuşma yapan oyuncu Şebnem Sönmez de “RedHack'ten selam var” dedi.

Şafak vakti baskın

Çevik Kuvvet ekipleri, sabaha karşı TOMA aracıyla Taksim Gezi Parkı'na girerek eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Slogan atarak direnen göstericilere biber gazı sıkan polis, eylemcilerin çadırlarını alandan toplayarak uzaklaştırdı.

Atılan biber gazlarından çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları da etkilendi.

Çadırları yaktılar

Öte yandan, parktaki çadırlar bazı kişiler tarafından ateşe verildi. Gaz maskesi takan sözkonusu kişilerin sivil polis olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çadırları söndürdü.

Kepçenin önüne yattı

Polisin eylemcileri dağıtmasının ardından iş makineleriyle parkta çalışma başlatıldı. İş makinesinin önüne yatan bir eylemci güçlükle kaldırıldı.

Çalışmalar sürerken eylemci grup daha sonra alana geri döndü ancak polis engeline takıldı. Çevik kuvvet kurduğu barikatla grubun parka girmesine izin vermedi.

Yıkımı yine durdurdu

İş makinalarının önüne çıkarak daha önce yıkama engel olan İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreya Önder yine parka geldi.

Bir kez daha iş makinalarının karşısına dikilen Önder, yıkım çalışmalarını yine durdurmayı başardı.

Çevik kuvvet ekiplerinin çekilmesinin ardından eylemciler parka geri döndü.

Siyasilerin de gündeminde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'ndaki çalışmalar için kararlı olduklarını belirterek "geri adım yok" mesajı verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün akşam saatlerinde alana giderek eylemci gruba destek vermişti.