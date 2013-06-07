Gezi Parkı'nda cuma namazı kılındı

Ellerindeki seccade ve battaniyelerle Taksim Meydanı'nda toplanan gruptakiler, Gezi Parkı'nda bir araya geldi. İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık kalabalığa, cuma namazını kıldırdı.

Eliaçık, Taksim Gezi Parkı ile ilgili eylemlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağını söyledi. Bu sırada gruptakiler, Adana'da ölen Komiser Mustafa Sarı için de dua edilmesini istedi. Gruptakiler, gıyabi cenaze namazının ve duaların okunmasının ardından dağıldı.

Namaz kılanların çevresinde parktaki bazı eylemcilerin, güvenlik çemberi oluşturduğu görüldü.

Öte yandan, bazı kişiler de Gezi Parkı'ndaki küçük bir alana, çiçek ile domates ve biber tohumu ekti.

Kardeşlik hutbesi okundu

Taksim Gezi Parkı'yla başlayan olaylar sebebiyle cuma hutbesinde kardeşlik vurgusu yapıldı. "Kardeşlik, sadece dilden dökülen kuru sözlerden ibaret değildir. Kardeşlik, gönülden gönüle uzanan ve yürekleri birbirine bağlayan ülfet ve samimiyet köprüsüdür." diye başlayan hutbede, "Sizden biriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez."