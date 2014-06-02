Gezi Parkı’nda bir kişinin cesedi bulundu

Taksim Gezi Parkı'nda bu sabah saatlerinde cesedi bulunan 27 yaşındaki Tuğrul Turnalı'nın ölüm sebebinin, geçirdiği epilepsi krizi sırasında dilinin boğazını tıkamasıyla boğulduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, Turnalı’nın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde Gezi Parkı’nın talimhane kısmında çimlerin üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen şahsın İstanbul doğumlu 27 yaşındaki Tuğrul Turnalı olduğu anlaşıldı. Turnalı’nın epilepsi hastası olduğu ve geçirdiği kriz sırasında dilinin boğazını tıkaması üzerine boğulduğu öğrenildi.

Polis yetkilileri, Turnalı’nın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağını söyledi.