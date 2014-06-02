T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Parkı’nda bir kişinin cesedi bulundu

Gezi Parkı’nda bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Tuğrul Turnalı olduğu ve geçirdiği epilepsi krizi yüzünden dilinin boğazını tıkaması sonucu yaşamnı kaybettiği öğrenildi

02 Haziran 2014 17:00

Taksim Gezi Parkı'nda bu sabah saatlerinde cesedi bulunan 27 yaşındaki Tuğrul Turnalı'nın ölüm sebebinin, geçirdiği epilepsi krizi sırasında dilinin boğazını tıkamasıyla boğulduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, Turnalı’nın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağını söyledi.

 Hürriyet'te yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde Gezi Parkı’nın talimhane kısmında çimlerin üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen şahsın İstanbul doğumlu 27 yaşındaki Tuğrul Turnalı olduğu anlaşıldı. Turnalı’nın epilepsi hastası olduğu ve geçirdiği kriz sırasında dilinin boğazını tıkaması üzerine boğulduğu öğrenildi.

Polis yetkilileri, Turnalı’nın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağını söyledi.

 

 

 

 

ETİKETLER

gezi parkıpoliscesettuğrul turnalıistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24