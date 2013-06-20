Gezi Parkı'nda çadırları yakanlar açığa alındı

Gezi Parkı protestolarındaki orantısız güç kullanımını soruşturan mülkiye ve polis başmüfettişleri, 29 Mayıs’ta eylemcilerin çadırlarını yakanları da mercek altına aldı.

Müfettişler, Gezi Parkı olaylarının fitilini ateşleyen çadır yakma olayını aydınlatmak için görüntüleri inceledi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine, görüntülerde, çadırları yakanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıtalar olduğu belirlendi.

İfadesi alınan polisler de çadır yakma olaylarına karışmadıklarını, çadırları zabıtaların yaktığını söyledi. Müfettişler bunun üzerine 4 zabıta memuru ve teknisyen yardımcısı hakkında rapor hazırladı. Raporda, zabıta memurlarının ve teknisyen yardımcısının çadırları yaktığının belirlendiği vurgulanarak, görevden alınmaları yönünde görüş bildirildi. Rapor, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

Açığa alındılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda 4 zabıta ve teknisyen yardımcısını açığa aldı. Şüpheliler hakkında idari soruşturma açıldı.