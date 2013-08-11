Gezi Parkı’nda bu kez müdahale yerine bayramlaşma vardı

Türkiye’yi sarsan eylemlere ev sahipliği yapmasının ardından, düğün eğlencesi, iftar, açılış kutlaması gibi etkinliklerin yapılmasına izin verilmediği Gezi Parkı'nda bu akşam bayramlaşma yapıldı.

Bu kez müdahale olmadı

16 Haziran'da polisin müdahalesiyle tamamen boşaltılan ve haftalar sonra açılmasıyla birlikte çeşitli etkinlikler düzenlenmek istenen ama neredeyse her cumartesi günü müdahalelere sahne olan Gezi Parkı'nda bu akşam Ramazan Bayramı kutlaması vardı.

Saat 19.00'dan itibaren parka gelmeye başlayan ve genellikle gençlerden oluşan gruplar birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Grup bayramlaşmanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.