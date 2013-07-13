Torino Kitap Fuarı: 'Gezi' varken Türkiye onur konuğu olamaz

İtalya'nın Torino kentinde 27'ncisi düzenlenecek olan kitap fuarında onur konuğu olarak açıklanan Türkiye, bu unvanı Vatikan'a kaptırdı. Fuar Başkanı Rolando Picchioni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'yle temas sorunu yaşadıklarını; ayrıca ülke genelindeki siyasi ve sosyal durumun bu kararda etkili olduğunu söyledi.

Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen, İtalya'nın saygın organizasyonlarından olan Torino Kitap Fuarı, 300 bin kişinin ziyaret ettiği 26'ncı yılında İsrail'i 'onur konuğu' olarak ağırlamıştı. Geçen yılın kapanış toplantısında Türkiye ve Yeni Gine'nin 2013 yılındaki fuarda onur konuğu adayı iki ülke oldukları belirtildi. Ancak geçen aya kadar Türkiye'nin bu hakkı garantilediği düşünülürken, hesapta olmayan bir açıklama yapıldı. Fuar Başkanı Picchioni, "Türkiye'yle bu konuda temas sorunu yaşadık. Buna bir de ülkedeki mevcut siyasî ve sosyal durum eklendi" diye konuştu

Milliyet gazetesinde konuya ilişkin yayımlanan haber şu şekilde:

Türkiye dışarı, Vatikan içeri

Adı aday ülkeler arasında bile geçmeyen, Katoliklerin merkezi Vatikan'ın bu hakka layık görüldüğü, Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Konuya ilişkin küçük bir haber hazırlayan Corriere della Sera gazetesinin fuarın programının değişmesine atıfta bulunarak giriş cümlesinde, "Türkiye dışarı, Vatikan içeri" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Siyasî ve sosyal karmaşıklık nedeniyle...

Gazete bunun nedenini, "Yoksullar için fakir bir kilise" felsefesiyle kiliseye sadelik getirmeyi ve skandallardan arındırmayı hedefleyen Papa Francesco'nun dört ay önce seçilmesinin ardından din ve maneviyata ilişkin kitapların satışında artış olmasına bağladı. Ancak dün Torino'da bu duyuruya ilişkin düzenlenen basın toplantısında gerçek ortaya çıktı. Yine gazetenin aktardığına göre Uluslararası Torino Kitap Fuarı Başkanı Rolando Picchioni, geçen aya kadar Türkiye'nin onur konuğu olacağına kesin gözle bakılmasına ilişkin, "Esasen Torino'da yaşamış olan Aziz Yuhanna Bosco'nun 200'üncü doğum yılı nedeniyle Vatikan'ı 2015'te konuk edecektik ama bunu hızlandırmaya iten bazı nedenler ortaya çıktı" dedi. Fuara ilişkin Türk yetkililerle müzakere sıkıntısı yaşandığını anlatan Picchioni, "Kiminle temasa geçebileceğimiz bile anlaşılamıyordu. Buna bir de ülkedeki mevcut siyasi ve karmaşık sosyal durum da eklendi" dedi. Picchioni, Vatikan'ın ilk kez bu fuara katıldığını hatırlatarak, "Laik bir mucize gerçekleştirdik" diye ekledi.

Papa da katılabilir

Basın toplantısında konuşan Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Tarcisio Bertone de, Papa'nın da fuara bir ziyaret düzenleyebileceğini söyledi. Papalık Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi ise bu fuarın, dini temanın zenginliğini göstermek açısından büyük bir fırsat olacağını söyledi.