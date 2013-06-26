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Taksim Yayalaştırma Projesi'nin ilk duruşması görüldü

İstanbul Taksim Gezi Parkı projesiyle ilgili 'imar planı iptal davası' nın duruşması bugün yapıldı

26 Haziran 2013 16:02

Taksim Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin tadilatların ve Koruma Kurulu kararının iptaline ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti kararını yazılı olarak açıklayacak. Kararın açıklanmasının bir aya kadar da uzayabileceği belirtiliyor.

Haftalardır devam eden eylemlerin çıkış noktası, İstanbul Taksim Gezi Parkı projesiyle ilgili "imar planı iptal davası"nın duruşması bugün yapıldı.

Aralarında Taksim Platformu üyelerinin de bulunduğu 7 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'na açtığı 'Taksim Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin tadilatların ve Koruma Kurulu kararının iptaline ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Bölge İdare Mahkemesi heyeti kararını yazılı olarak açıklayacak. Kararın açıklanmasının bir haftada sonuçlanabileceği bir aya kadar da uzayabileceği belirtiliyor.

İBB’ye dava açan avukat Gonca Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

'30 Ekim 2012’de iş makineleri Taksim’de çalışmaya başladı ve Taksim yayalara kapatıldı. Bu halk da şunu söyledi. 2863 sayılı kanunda halkın katılımından bahseder. Semt halkının, STK’nın, belediyenin katılımıyla iki toplantı düzenlenmelidir. Ancak böyle bir toplantı düzenlenmemiş ve halka sorulmamıştır. Halk katılımları engellendiği için STK’lar kurmuş ve katılımcı olmuştur. Çağrı olmadan görevini yerine getirmeye çalışmıştır.

 

Gezi Parkı'nın 747 metrekarasi gitti

 

Ortada çok büyük bir belirsizlik var. Bilirkişiler de bunu söylüyor. Neden Topçu Kışlası'nı plan notlarına işlemediniz diye soruyor. Yayalaştırma Projesi aslında yayalaştırmama projesi. Halkın Taksim’e gitmesi için duvarlara yapışarak yürümesi gerekiyor. Gezi Parkı’na tecavüz edildi. Parkın 747 metrekaresi artık yok.

 

Planlar hukuka aykırı

 

Biz planların hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Tüm bir halk da böyle düşünüyor. İmar planlarının iptalini istiyoruz.'

 

Bir aya kadar uzayabilir

 

Bölge İdare Mahkemesi heyeti kararını yazılı olarak açıklayacak. Kararın açıklanmasının bir haftada sonuçlanabileceği bir aya kadar da uzayabileceği belirtiliyor.

Davacı taraf, öncelikle bunun bir yayalaştırma projesi olmadığı savundu. Battı-çıktılar ve istinat duvarları gözönüne alınınca yayaların meydanda zor yürüyeceğini, battı-çıktıların meydanın ana kısmına çok yaklaştığını savundular. Aynı zamanda bu konuda STK'lar ve meslek örgütleriyle yapılması gereken görüşmelerin yasada belirtilmesine rağmen yapılmadığını belirttiler.

Koruma Kurulu'nun daha önceki 3 kararının Taksim'de yapılaşmaya izin vermediğini belirterek kurulun son kararının bu 3 kararla çeliştiğini belirttiler. Dünyadaki meydan tasarımı örneklerini de göstererek plan tadilatlarını ve yayalaştırma projesinin iptalini istediler.

Büyükşehir Belediyesi avukatları da her şeyin yasalara ve mevzatlara uygun olduğunu belirtti.

Bölge İdare Mahkemesi'ndeki duruşmayı kalabalık bir izleyici topluluğu takip etti.

 

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