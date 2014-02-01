Gezi Parkı yasağı delindi

Taksim Meydanı ile Gezi Parkı çevresinde haziran ayındaki Gezi Parkı eylemlerinden sonra kesinlikle basın açıklaması ve eylemlere izin verilmiyordu. Bugün Gezi Parkı merdivenlerinde bir araya gelen grup, ilk kez polis engeline katılmadı. Polisler geldiğinde grubun açıklaması çoktan bitmişti.

Ümit Türk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri polis engeline takılmadan Taksim Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması yaptı. Gezi Parkı olaylarının ardından Taksim Meydanı ile Gezi Parkı çevresinde eylem yada basın açıklamasına kesinlikle izin verilmiyordu.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen "Ekolojik Kriz ve Kentlerimiz" sempozyumuna katılan grup, saat 16.00 sıralarında Gezi Parkı Merdivenlerine geçti. Grup polis engeline katılmadan basın açıklaması yaptı. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ali Arabacı tarafından okunan açıklamada, "Toplantının sonucunu Taksim'de açıklamamızdaki neden, doğal varlıklarımızı, kentlerimizi ve müşterek kamusal alanlarımızı savunma mücadelemiz ile ilgili. Sözümüzü Gezi direnişinin kaynağında, Türkiye'nin meydanında dillendirilmesini bir tarihsel zorunluluk, görev olarak kabul etmemizdir. Yükselen bu tepkinin içeriğinin; "Başta üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, kanal İstanbul, AOÇ ve HES'ler olmak üzere, ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve bölgemize ilişkin savaş siyasetine, karşı duruşun ve barışın talebinin, Alevi yurttaşlarımızın hassasiyetlerinin, kentsel dönüşüm mağdurlarının haklı taleplerinin, kadınların bedenleri üzerinde denetim kuran muhafazakar erkek politikalarına, karşı yükselen sesin, üniversite, yargı ve sanatçılar üzerindeki baskılara karşı direncin, başta THY işçileri olmak üzere emekçilerin hak gasplarına karşı taleplerinin, yurttaşların eğitim ve sağlık hakkına ulaşımın önündeki tüm engellerin kaldırılması istemleri gerçekleşinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklamasının biteceği sırada sivil polisler geldi. Ancak açıklamalarını tamamlayan grup olaysız dağıldı.