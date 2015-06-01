Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı çevresi açıldı

Gezi Direnişi'nin 2’nci yıldönümü nedeniyle sabah saatleriyle itibaren yaya ve araç trafiğine kapatılan Gezi Parkı, Cumhuriyet Anıtı çevresi ve Taksim Meydanı saat 23.00 itibariyle açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde "olaylar çıkabileceği" iddiasıyla ve "güvenlik" gerekçesiyle Taksim'e çıkan çok sayıda cadde, sokak ve kritik noktanın trafiğe kapatılacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benzer iddialarla, ""31 Mayıs 2015 günü 09.00'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları ile F1 Kabataş - Taksim Füniküler hattı kapalı olacaktır" açıklamasını yapmıştı.