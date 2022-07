Gezi Parkı tutuklamalarına tepki gösteren 888 yurttaş, kendilerini savcılığa ihbar etti

T24 Haber Merkezi

Gezi Davası'nda tutuklanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a destek veren 888 yurttaş, yayınladıkları bildiriyle kendilerini savcılığa şikayet etti. 8 tutuklu için 888 kişinin imzaladığı bildiride, "Gezi sürecinde onlar ne söyledilerse, ne yaptılarsa biz de aynını yaptık, aynı sözleri söyledik. Onlar mahkûm edilirse bizim de mahkûm edilmemiz gerekir" denildi.

Gezi Parkı Davası'nda mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Tutuklamalara tepki gösteren 888 yurttaş imzaladıkları ortak metinle kendilerini savcılığa şikayet etti. Ortak metin şöyle:

"Biz aşağıda imzası bulunanlar Osman Kavala ve 18 yıla mahkûm edilen arkadaşlarımız: Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi ile beraberiz. Gezi sürecinde onlar ne söyledilerse, ne yaptılarsa biz de aynını yaptık, aynı sözleri söyledik. Onlar mahkûm edilirse bizim de mahkûm edilmemiz gerekir. Onlar suçlu sayılıyorsa biz de suçluyuz.

Onlarla fikir ve eylem birliği içinde olduğumuzu beyanla kendimizi savcılığa ihbar ediyoruz."

Ortak Açıklamayı İmzalayan 888 Yurttaş:

A. Haluk Ünal, A. Nail Karakaş, A. Recai Ersoy, A. Rıza Aksın, Abdulhakim Daş, Abdulkadir Ertekin, Abdullah Demirbaş, Abdullah Göllü, Abdullah Kaya, Adalet Makar, Adil Okay, Adnan Vural, Afşin Kum, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Arat, Ahmet Aykaç, Ahmet Çevik, Ahmet Çiçek, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan Fırtına, Ahmet Erkan, Ahmet Ersoy, Ahmet Güler, Ahmet Güngören, Ahmet Haşim Köse, Ahmet Hicri İzgören, Ahmet İnsel, Ahmet Kale, Ahmet Karataş, Ahmet Kardam, Ahmet Malkoçoğlu, Ahmet Nihat Güren, Ahmet Uzunkaya, Ahmet Ümit, Ahmet Volkan Üstündağ, Ahmet Yılmaz, Akın Atauz, Alaattin Ekici, Alev Er, Ali Açan, Ali Bilge, Ali Ekber Çelik, Ali Ekber Kaypakkaya, Ali Ekber Pekşen, Ali Ezman, Ali Fuat Karaöz, Ali Gürlek, Ali Haldenbilen, Ali İhsan Bekmezci, Ali İhsan Uçar, Ali Kerim Mutlu, Ali Kulçay, Ali Olgun, Ali Şen, Ali Yaycıoğlu, Alime Şimsek, Altan Açıkdilli, Altay Öktem, Altıok Gürol, Anjel Dikme, Arif Ali Cangı, Arif Belgin, Arif İsmet Yılmaz, Arif Müezzinoğlu, Asım Kaytaz, Aslı Filiz, Aslı Göksel, Asuman Sarı, Asuman Yelen, Atilla Atasoy, Atilla Bahçıvan, Atilla Göktürk, Atiye Doğurga, Attila Tuygan, Avni Kalkan, Aycan Kafescioğlu, Aydın Aydoğan, Ayfer Saki, Ayhan Çelik, Aykurt Nuhoğlu, Ayla Seyhan, Aynur Hayrullahoğlu, Aynur Özuğurlu, Ayseli Saki, Aysu Yazıcıoğlu, Aysun Özgören, Aysun Umay, Ayten İçli, Ayşe Ayben Altunç, Ayşe Batumlu Kaya , Ayşe Çetinbaş, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Hür, Ayşe Sözeri, Ayşe Vural, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kaya, Ayşen Anadol, Ayşen Karapaşaoğlu, Ayşen Şahin, Ayşenur İğdem, Ayşin Ersoy, Ayten Gümüşel, Aziz Gökdemir, Aziz Nejdet Sayın, Babür Pınar, Bahadır Altan, Bahar Arıtürk, Bahar Topçu, Barış Engin, Barış Trak, Baskın Oran, Bedia Gönenç, Bedri Arık, Behice Uzun, Beril Sözmen, Berin Erol, Berna Kılınç, Berna Yeşilyurt, Berrin Pırnar Demirci, Berrin Sönmez, Beşir Özmen, Betül Parlak, Bilal Şadi Oğuz, Birsen Temir Saraç, Bora Bıçakcı, Burak Çopur, Burak Delier, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Danışoğlu, Bülent Gündoğmuş, Bülent Ufuk Ateş, Bülent Utku, Bülent Yazıcıoğlu, Cafer Solgun, Cahit Yılmaz, Can İkizler, Canan Arıcı, Canan Atay, Candan İpekçi, Caner Ertay, Celal Fırat , Celal Korkut Yıldırım, Celalettin Can, Cem Özatalay, Cem Tüzün, Cemal Doğan, Cemal Polat, Cemil Tosunoğlu, Cemile Güleç, Cengiz Akandil, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Cengiz Pala, Cengiz Tekin, Cengiz Uzuner, Cevad Özdil, Cevher Bilgin, Cevriye Aydın, Ceyda Kızıltuğ, Cihan Pelen, Coşkun Üsterci, Cumhur Yavuz, Çağatay Anadol, Çağatay Kılıç, Çağla Seven, Çağlar Gürbüz, Çağlayan Üçpınar, Çayan Okuduci, Çetin Ali Nergis, Çetin Yücel Yazganoğlu, Çiğdem Kafescioğlu, Çiğdem Özçelik, Demet Parlar, Deniz Altınay, Deniz Melisa Ergenç, Deniz Türkali (Batıbeki), Didem Azapcı, Dilara Akay, Dilaver Erbilgin, Dilek Dobrucalı, Dilek Kalça, Dilek Yıldız, Diler Bosut Güven, Doğan Bermek, Doğan Halis , Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Doğan Yıldız, Dursun Bulut, Duygu Dalgıç, Duygu Kurhan, E. Çetin Gürer, Ecem Öztürk, Ekmel Ertan, Elber Rhawi, Elçin Aşuroğlu, Elif Çetinkaya, Elif Taş, Elif Ünal, Emel Budak, Emel Kurma, Emel Şensezgin, Emel Tezcan, Emel Uzman, Emin Kaya, Emine Akın Fırat, Emine Altun ŞENEL, Emine Eyyüboğlu, Emine Nur Diler, Emire Samra, Emrah Yılmaz, Emre Pekgönenc, Ender Seren, Engin Bodur, Engin Şami, Enver Dodanlı, Erdal Doğan, Erdal Karayazgan, Erdal Kılıçkaya, Erdinç Güner, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdoğan Yılmaz, Eren Can, Ergin Cinmen, Ergun Gedizlioğlu, Ergün Önal, Ergün Özgür, Erhan Öğüt, Erkan Çabuk, Erol Köroğlu, Erol Özdoğan, Erol Özkoray, Ersin Sözeri, Ertuğrul Barka, Esat Korkmaz , Esat Yarar, Esen Acarer, Esin Çamlıbel, Esin Çığ, Esin Eren, Esma Itır Ay, Esma Yaşar, Esra Güçlüer, Esra Koç, Esra Mungan, Esvet Ersoy, Evren Gönül, Eylem Akar, Ezel Akay, Ezgi Ekinci, Fadime Sarıkaya, Faik Alper Sökmen, Faik Güleryüz, Faruk Sevim, Fatih Balkan, Fatih Fethi Aksoy, Fatih Kuroğlu, Fatime Akalın, Fatin Kanat, Fatma Akdokur, Fatma Albayrak, Fatma Aysun Sakin, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gülçin Toker, Fatma Mefkure Budak, Fatma Müge Göçek, Fazıl Ahmet Tamer, Ferdağ Ergin Öztürk, Ferhat Tunç, Feride Eralp, Ferihan Karasu, Ferit Barut, Ferit Sabri Dağdelen, Ferit Toklu, Feyyaz Uysal, Feyzi Coşkun, Fırat Mahir Göksu, Figen Haciköylü, Figen Küçüksezer, Figen Özkan, Fikret Başkaya , Filiz Kardam, Filiz Mut, Filiz Savaşkan, Firdes Nazan Eroğlu, Firdevs Güremen, Fulya Önay, Funda Başaran, Füsun Alpay, Füsun Leventoğlu Noyan, Gabriel Ağırman, Galip Yazgan, Gazanfer Karlıca, Gençay Gürsoy, Gizem Kastamonulu, Gonca Uygun, Gökay Erol, Gökhan Aksay, Gökhan Kaya, Gönül Görgülü, Gönül İlken, Gönül Öner, Gönül Özyurt, Gönül Sevindir, Gül Ergül, Gül Meriç, Gül Tokay, Gül Yağıcı, Gülay Gürvit, Gülay Seher Başböyük, Gülayşe Koçak, Gülbahar Akça, Gülden Aykanat, Güleda Erensoy, Güler Sandallı Özgen, Güler Uyanık, Gülgün Ağabeyoğlu, Gülnur Acar Savran, Gülnur Aksop, Gülnur Yılmaz, Gülser Kayır, Gülseren Kurdaş, Gülseren Onanç, Gülsün Konuray, Gülten Gülay, Gülten Sönmez Seber, Günay Göksu Özdoğan, Güner Karatekin, Güngör Erçil, Güngör Şenkal, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Gürkan Develi, Gürsel Altuncevahir, Güzin Alpaslan, Habib Bektaş, Habip Orak, Hacer Ansal, Hacı Orman, Hadi Cin, Hakan Arıtürk, Hakan Ozan Erzincanlı, Hakan Tahmaz, Haldun Açıksözlü, Haldun İleri, Halil Savda, Halim Bulutoglu, Halime Nüket Tüzün Bekman, Halime Şaman, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Özsoy, Haluk Yurtsever, Hamide Bezirci, Hamiyet Akkaya, Handan Ögeer, Handan Turhanlı, Hanife Yüksel, Harun Toptan, Hasan Cemal , Hasan Faruk Alpkaya, Hasan Fehmi Nemli, Hasan Harmancı , Hasan Hüseyin Aslan, Hasan Kara, Hasan Pişkin, Hasan Ürel, Hatice Meltem Figen, Haydar Ergülen, Haydar Yakar, Hıdır Erdoğan, Hıdır Sarıoğlu, Hikmet Durukanoğlu, Hulusi Zeybel , Hülya Gülbahar, Hülya Havadır, Hürriyet Karadeniz, Hürriyet Yergün, Hüseyin Baltacı, Hüseyin Cavit Sarıoğlu, Hüseyin Demirkan, Hüseyin Eminoğlu, Hüseyin Esentürk, Hüseyin Güven, Hüseyin Habip Taşkın, Hüseyin Kara, Hüseyin Köse, Hüseyin Vedat Oğuz, Hüsnü Öndül, Işık Kırmacıoğlu, Işıl Ünal, İbrahim Aydın Bodur, İbrahim Demir, İbrahim Fikri Talman, İbrahim Özkurt, İbrahim Şahin, İbrahim Ucin, İbrahim Ünal, İclal Dinçer, İdil Eser, İhsan Öz, İkram Doğan, İlhan Nevşehirli, İlke Çandırbay, İlkiz Hancıoğlu, İlknur Alcan, İmren Sipahi, İnan Gedik, İnci Altürk, İnci Hekimoğlu, İnci Tuğsavul, İpek Ongun, İrem Afşin, İshak Kocabıyık, İsmail Arıcı, İsmet Hüsrevoğlu, İsmet Tolunay, Jaklin Çelik, Jale Parla, Jale Sarıdoğan, Jean-Pierre Dopange, Jini Güneş, Johanne Leclerc Trak, K. Bülent Serttaş, Kadir Akın , Kadir Cangızbay, Kadir Tümay İmre, Kalender Beydilli, Kamil Kartal, Karabekir Akkoyunlu, Karabet Orunöz, Kasım Kaplan, Kazım Gündoğan, Kazım Yılmaz, Kemal Akkurt, Kemal Behzatoglu, Kemal Karadeniz, Kemal Keleş, Kenan Davuyoğlu, Koçer Karatepe, Koray Doğan Urbarlı, Korkut Akın, Kuban Altınel, Kumru Toktamış, Kurtuluş Binici, Kurtuluş Özden Çallı, Kutbedin Balık, Kuvvet Lordoğlu, Latife Akyüz, Levent Başpınar, Levent Çağatay, Levent Köksal, Levent Mutlu, Levent Üzümcü, Leyla Büyük, Leyla Demir, Linda Acıman, Ludmilla Büyüm, Lütfi Bağçeci, Lütfiye Bozdağ, M. Cânân ARIN, M. Nadir Kaya, Mahir Arduç, Mahir Göksu, Mahmut Boynudelik, Mahmut Konuk, Mazlum Subaşı, Mebuse Tekay, Mehlika Bulut, Mehmet Aktürk, Mehmet Ali Nergiz, Mehmet Antmen, Mehmet Bozkurt, Mehmet Cihangir, Mehmet Doğan, Mehmet Güç, Mehmet Karaaslan, Mehmet Karol, Mehmet Nur, Mehmet Özgül, Mehmet Rasgelener, Mehmet Reha Korman, Mehmet Sait Aydın, Mehmet Şevket Atalay, Mehmet Tomanbay, Mehmet Tursun, Mehmet Tüm, Mehmet Türkay, Mehmet Uğur, Mehmet Uluışık, Mehmet Ural, Mehmet Yazıcı, Melek Özman, Meliha Dündar, Melike Beyhan Tüzün, Melis Behlil, Meltem Cansever, Meltem Kılıçcı, Meltem Mirzaoğlu, Meral Serinyel, Meral Yılmaz, Merih Alanyalı, Meryem Güneş, Meryem Turan, Metin Avdaç, Metin Günay, Metin V. Bayrak, Mevhibe Ceyhan, Meyzi Barın, Mine Gündoğdu, Mine Topçu, Mithat Solmaz, Mohan Ravichandran, Muhammet Çekiç, Muharrem Deniz, Muharrem Söker, Muhsin Bostancı, Mukadder Eray, Murat Akagündüz, Murat Akaslan, Murat Deha Boduroğlu, Murat Kafescioğlu, Murat Polat, Murat Saklayıcı, Murat Yalnızoğlu, Musa Metin, Mustafa Akçakaya, Mustafa Elveren, Mustafa Göllücü, Mustafa Kemal Coşkun, Mustafa Köz, Mustafa Orhan, Mustafa Paçal, Mustafa Semih Kavaklı, Mustafa Şener, Mustafa Taner Gören, Mustafa Ünlü, Muti Ceviz, Muzaffer Doyum, Muzaffer Kaya, Müjgan İlter, Münevver Kaynak Türkmen, Mürsel Aksoyoğlu, Müzeyyen Dal, Nadir Uçar, Nadire Mater, Nakiye Boran, Nazan Aksoy, Nazar Büyüm, Nazire Yaman, Nazlı Buket Yazıcı, Nazlı Ongan, Nazmi Algan, Necati Abay, Necati Şahin, Necdet Dizman, Necdet Saraç, Necmiye Alpay, Nejat Taştan, Nejla Açıkyer, Nejla Okyay, Nergis Erdoğan, Nergiz Ovacık, Neslihan Gülel, Neslihan Ülkü, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nesteren Davutoğlu, Neşat Eyüp Yıldırım, Neşe Dursun, Neşe Erdilek, Neşe Özgen, Nihayet Düzel, Nil Mutluer, Nil Yüzbaşıoğlu, Nilgün Açıkgöz, Nilgün Doğançay, Nilgün Kennedy, Nilgün Özşahin, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Benal, Nilüfer Tapan, Nimet Demir, Nimet Tanrıkulu, Nur Akın, Nur Bekata Mardin, Nur Çiğdem Tezel, Nur Özşimşek, Nuran Öztürk, Nuran Yüce, Nuray Filiz, Nuray Mert, Nurcan Baysal, Nurcan Özkaplan, Nurettin Akbaş, Nurettin Çivi, Nurettin Körg, Nurettin Öztatar, Nurhan Becidyan, Nurhan Sidal, Nuri Ödemiş, Nusret Doğruak, Nuşin Arslan, Nüket Esen, Oğuzhan Yıldız, Okşan Erdoğan, Olcay Şimşek, Olga Hünler, Onur Hamzaoğlu, Onur Özgür, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Orhan Doğançay, Orhan Erdinç, Orhan Silier, Osman Çakmakçı, Osman Erol Anık, Osman Kale, Osman Okkan, Osman Öztürk, Oya Baydar, Oya Berk, Ömer Ersun, Ömer Faruk, Ömer Faruk Kırnıç, Ömer Güven, Ömer Kavili , Ömer Madra, Ömer Özgen, Ömer Sami Yılmaz, Ömürden Kısagün, Önder Algedik, Önder Öner, Önsel Gürel Bayralı, Özdemir Aktan, Özden Kaya, Özgür Bolkan, Özhan Karazeybek, Özlem Özhabeş, Özlem Özkan, Özlem Semint, Özlem Teke, Pakrat Estukyan, Pınar Ağabeyoglu, Pınar Ömeroğlu, Pınar Pektaş , Pınar Ünlü, Rabia Kıraç, Ramazan Çavdar, Ramazan Gezgin, Ramazan Tuncer, Raşit Tükel, Recep Kahraman, Recep Maraşlı, Refia Nuray Bilgen, Reyan Tuvi, Reyhan Özdilek, Rıdvan Doğan, Rıfat Karadağ, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Rıza Türmen, Rober Koptaş, Roni Margulies, Ruhi Demiray, Ruhi Koç, Ruken Arslan, Rukiye Eker Ömeroğlu, Sabahat Nakçi, Sabri Eyyüboğlu, Sabri Orcan, Sabri Yılmaz, Sacit Sungu, Sadık Levent Özer, Sadık Kantarcı, Sadiye Kızılöz, Saffet Ercan, Saime Tuğrul, Sait Çetinoğlu, Samet Mengüç, Sami Evren, Samiye Kahraman, Satia Advan, Seda Alp, Seda Berzeg, Seda Öztürkoğlu, Seda Polat, Sedat Atalay, Selahaddin Güleç, Selami Bulut, Selay Ertem, Selçuk Erez, Selçuk Ertan, Selen Öz, Selim Çağatay, Selim Mahmutoğlu, Selin Irazca Geary, Selma Esen, Selma Güngör, Selman Boyacıoğlu, Sema Alpan Atamer, Sema Bayraktar, Sema Keçik, Sema Varol, Semih Bilgen, Semra Olgun, Semra Somersan, Serap Birlik, Serap Kaya, Serap Kayhan, Serap Yakut, Serdar Elçi, Serdar M. Değirmencioğlu, Serdar Sabuncu, Serhan Tuğlular, Serhat Baysan, Serhat Karaaslan, Seriman Esen Mete, Sermet Parkın, Serra Ulusoy, Servet Demir, Sevda Bozkurt, Sevda Köksoy Küey, Sevil Turgut, Sevilay Çelenk, Sevim Çınar, Sevim Lektemur, Sevim Özdemir, Sevtap Metin, Seyfi Mengüllüoğlu, Sibel Bahadır, Sibel Çetingöz, Sibel Hasdemir, Sibel Özbudun, Sibel Perçinel, Sina Has, Sinan Biçici, Sinan Göknur, Sinan Kayalıgil, Sinan Tutal, Sinan Yıldız, Sinem Öztürk, Siracettin Şimşek, Suat Bozkuş, Suat Turan, Suat Yaman, Sultan Bozyurt, Sultan Gülsün, Sultan Tekinarslan, Suzan Işık, Süheyl Kamil Açıkel, Süleyman Akyürek, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Özkaplan, Şaban Özbek, Şadi Polat, Şahide Ağaoğlu, Şahika Yüksel, Şahin Tekgündüz, Şanar Yurdatapan, Şebnem Çelebi, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Ungan, Şehbal Şenyurt Arınlı, Şemsa Özar, Şenay Çöte, Şengül Yüksel, Şengün Kılıç, Şenol Karakaş, Şenol Ünal, Şerif Gündeşlioğlu, Şerife Ergun, Şükriye Ercan, Şükrü Dinlerer, Tahsin Yeşildere, Talat Büyük, Talat Kırış, Taner Akçam, Taner Akınvar, Tansu Arkayın, Tarık Seden, Tatyos Bebek, Tayfun Arkayın, Tayfun Demir, Temel Demirer, Temel İskit, Temel Pamir, Temel Yolgeçenli, Tezcan Durna, Tijen Mergen, Tolga Bektaş , Tuba Nur Bakaçhan, Tuna Altınel, Tuna Emren, Tuncay Çelen, Tuncay Gökduman, Tunç Mehmet Tanyeri, Turap Günay, Turap Satılmış, Turgay Kurultay, Turgut Bayır, Turgut Çimen, Turgut Öker, Tülay Tecimer, Tülin Çelik, Tülin Özturan, Tülin Öztürk, Tülin Üstün, Türkan Taş, Türkan Yılmaz, Ufuk Uras, Umur Coşkun, Ülkü Gürışık, Ülkü Karatekin, Ülkü Özen, Ülün Toker, Ümit Aktaş, Ümit Kaya, Ümit Kıvanç, Ümit Seviğ, Ümit Sezer, Ünal Karasu, Üstün Reinart, Vedat Şentöregil, Veli Büyükşahin, Vezan Karabulut, Viki Çiprut, Volkan Çıdam, Yahya Zenginer, Yalçın Ergündoğan, Yaman Öğüt, Yasemin Çelik, Yasemin Göksu, Yasemin Gülbol, Yasemin Kalı, Yasemin Sebahat Akdöl, Yaşar Güven, Yaşar Küçükaslan, Yavuz Okçuoğlu, Yavuz Ünal, Yelda Emek, Yeşim Karaoğlu, Yeşim M. Atamer, Yıldırım Şahin, Yıldız Önen, Yılmaz Nişancı, Yılmaz Özçay, Yusuf Çakır, Yusuf Dağcı, Yusuf Demir, Yusuf Kırmızısakal, Yusuf Köse, Yusuf Kul, Yusuf Nazım, Yusuf Ünler, Yücel Demirer, Yücelay Sal, Zafer Kıraç, Zale Karademir, Zehra Kabasakal Arat, Zehra Şenaltındağ, Zehra Şenoğuz, Zehra Yılmaz, Zeki Rüzgar, Zeki Yalçındere, Zekiye Kürkçüoğlu, Zeliha Altuntaş, Zerrin İren Boynudelik, Zeynep Akıncı, Zeynep Alpar, Zeynep Atikkan, Zeynep Casalini, Zeynep Duygu Ağbayır, Zeynep Günsür, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Sert, Zeynep Tanbay, Zeynep Taymas, Zihni Karaçay, Zişan Yakupoğlu Cull, Ziya Bayram , Ziya Gökerküçük, Zuhal Karamehmet, Züleyha Nur, Zülfikar Karakaya.