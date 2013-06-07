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'Gezi Parkı sonrası cadı avı başlatılmayacak'

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün "Cadı avı başlatılmayacak" garantisi verdiğini söyledi

07 Haziran 2013 10:56

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde aşırı gaz kullanımı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Muammer Güler ile görüştüğünü söyledi. Gül, tartışmaların uygun platformlara taşınması ve sokakların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gül kabulde, Türkiye’de yaşanan son olayların Orta Doğu ülkelerindeki olaylara benzemediğinin altını çizerken; bunların, ABD, İngiltere ve İspanya’da rastlanacak tipte olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, bu ayırımın iyi yapılmasını istedi. Gül, "Olayları yakından takip ediyorum. Bazılarına şunu söyledim; bunlar, aslında gelişmiş demokrasilerdeki ülkelerin meselelerine benziyor. İspanya, ABD ve İngiltere’deki meselelere benziyor. Türkiye’de olaylar, olağanüstü haller kalksın, faili meçhuller kalksın diye çıkmıyor. Türkiye olarak geldiğimiz noktanın kıymetini bilelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’deki tartışmaların uygun platformlara taşınması ve sokakların serbest bırakılması gerektiğini anlatırken, bu konuda TBB’nin telkinlerinin de etkin olacağını söyledi.


‘Cumhurbaşkanı garanti verdi’


Feyzioğlu görüşmenin ardından Gül’ün olanlardan dolayı “fevkalade üzgün” olduğunu söyledi. Feyzioğlu, Gül’ün “Herkesin, ‘söylese de söylemese de’ olanlardan önemli dersler çıkarttığını” düşündüğünü kaydetti. Gül’ün, sorumlular hakkında gereğinin yapılması konusunda kararlı olduğunu belirten Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı’nın, olaylar dindikten sonra bir “cadı avı” başlatılmayacağı yönünde garanti verdiğini, buna ihtimal vermediğini ifade ettiğini söyledi.

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