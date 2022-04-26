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Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

26 Nisan 2022 16:39

Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi. 

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