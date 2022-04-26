Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi.