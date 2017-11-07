Gezi Parkı protestolarına katılan üniversite öğrencisini dövüp, bagajda gezdiren polis ByLock kullanıcısı çıktı!

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerine katılan Tevfik Caner Ertayadlı öğrencinin saklandığı binadan alınıp dövülmesi ve bir polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin görülen davanın sanıklarından dönemin TEM Şube Müdürü Ayhan Karayel'in telefonunda ByLock çıktığı belirlendi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine katılan üniversiteli Tevfik Caner Ertay’ın dövülmesine ilişkin soruşmada, dönemin eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık ve TEM Şube Müdürü Ayhan Karayel hakkında dava açıldı.

Polis Mevlüt Saldoğan ifadesinde, 'Vurma girişimi sırasında üç müdürüme ‘Müdürüm zaten yaralı, ne uğraşıyorsunuz’ dedim. Ertay aracın arkasında ağlamaklı şekilde mırıldanıyordu' dedi. Tevfik Caner Ertay’ın ağır şekilde dövülüp polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin idari soruşturmada Aygün ve Karayel’e ‘Resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ suçundan 16 ay süreyle kıdem durdurma cezası verildi. Karayel bu karara itiraz etti ve kabul edildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası açığa alınıp ihraç edilen Karayel’in ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. ByLock’u 24 Aralık 2014’te telefona yüklediği saptanan Karayel, 1 Şubat 2017’de tutuklandı. Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne konulan Karayel hakkında ‘yasadışı örgüt üyeliği’ suçundan Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karayel, ByLock kullanmadığını ileri sürdü. Ancak itirafçı olan eski Emniyet Müdürü Ömer Coşkun, Karayel’in ‘FETÖ’cü olduğunu iddia etti. 1996’da Adana’da göreve başladığını, Karayel ile aynı evde kaldığını kaydeden Coşkun, maaşlarından yüzde 5-10 arasında himmet verdiklerini belirtti. Ertay’ı dövdükleri ileri sürülen Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık da Eskişehir ‘telekulak davası’nda yargılanıyor.