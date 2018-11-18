'Gezi Parkı protestoları' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda bir tutuklama

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Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlaşamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı, Diyalog ve Uzmanlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu tutuklandı. Savcının hakkında tutuklama talep ettiği Gezi Parkı protestolarının senarize edildiği Mi Minör oyunun yöneticilerinden Yusuf Cıvır ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Filiz Telek ve Ayşegül Güzel’in sorguları sürüyor.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, Sivil Toplum Geliştirme Derneğinden Hande Özhabeş, Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan daha önce mahkemece serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Telek'in de aralarında bulunduğu 13 isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar kimler?

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 20 kişiye karşı operasyon yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamaya göre gözaltına alınan 13 kişinin listesi ise şöyle:

"Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı, Yale Üniversitesi Araştırmacı Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacı),

Asena Günal (Anadolu Kültür A.Ş DEPO Program Koordinatörü),

Meltem Aslan Çelikkan (Anadolu Kültür A.Ş Genel Koordinatörü, Hakikat ve Adalet Hafıza Merkezi Kurucu Üye, TESEV yöneticisi, Muhalif Gazeteci Murat Çelikkan ile evli),

Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Aktivizmi Akademisyen),

Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Terakki Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi),

Bora Sarı (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Ayşe Güzel (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Çiğdem Mater Utku (Anadolu Kültür A.Ş Danışmanı Red Film Prodüksiyon Çalışanı Bianet Yazarı),

Betül Tanbay Tüten (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmeni, Bir dönem Türk Matematik Derneği Başkanlığı yaptı),

Hande Özahabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü, Diyalog ve Uzlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi),

Filiz Telek (Anadolu Kültür - Sivil İtaatsizlik),

Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı, Diyalog ve Uzmanlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi)

Yusuf Cıvır (Gezi Parkı Olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyunun yöneticilerinden)"

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyona dair şu açıklamayı yaptı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala isimli şahsın 27.05.2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı Olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek ve bu şekilde Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir.

* Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde şüphelilerin;

- Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,

- Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

- Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasının amaçladıkları,

- Mehmet Osman Kavala’nın Avrupa’da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye’ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.