Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınan 81 kişi serbest bırakıldı

Taksim'de yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 81 şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelileler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada 4 nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından sorguları yapılan 81 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler, yakınlarıyla adliyeden ayrıldı. Gün içerisindeki olaylar sırasında gözaltına alınan 95 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.