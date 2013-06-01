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Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınan 81 kişi serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen 81 şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

01 Haziran 2013 23:40

Taksim'de yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 81 şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelileler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada 4 nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından sorguları yapılan 81 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler, yakınlarıyla adliyeden ayrıldı. Gün içerisindeki olaylar sırasında gözaltına alınan 95 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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