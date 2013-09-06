Gezi Parkı olayları sonrası ilk yayınlanacak ilk İlerleme Raporu’na bayram rötarı

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ve diğer aday ülkelerle ilgili yıllık İlerleme Raporu’nu 23 Ekim'de açıklayacak.

ABHaber'in Avrupa Komisyonu'ndan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 14 Ekim'de başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bir hafta tatil yapılacak olması, Avrupa Komisyonu'nu, raporlarını bir hafta sarkıtma düşüncesine itti.

Nitekim, Avrupa Komisyonu'ndan bir bürokrat ABHaber'e "Komisyon'un İlerleme Raporu’nu 23 Ekim'e sarkıtması kuvvetle ihtimal" dedi.

Rapor, Gezi Parkı olaylarında polisin kullandığı orantısız güç nedeniyle hükümeti sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği’nin, Ankara – Brüksel ilişkileriyle ilgili ilk İlerleme Raporu olacak.