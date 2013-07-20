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Gezi Parkı olayları AKP'ye yaramadı

Sonar Araştırma Şirketi, Gezi Parkı protestolarında sonra gerçekleştirdiği ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

20 Temmuz 2013 01:36

Sonar Araştırma Şirketi'ne göre  bugün seçim olsa, AKP 6 puan kaybederek yüzde 44.1 oranında oy alacak. Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 28.23, MHP yüzde 16.3 oy oranına sahip. BDP yüzde 6.4 ile dördüncü sırada, Saadet Partisi ve İşçi Partisi ise yüzde 2 bandında.

radikal.com.tr'de yayımlanan araştırmada, Kararsızlar ve görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtılmadan önce AKP yüzde 41.13, CHP yüzde 26.33 ve MHP yüzde 15.20 oranında gözüküyor. Sonar'ın son yıllarda yaptığı araştırmalardaki karşılaştırmalara göre 2010 yılından sonra yüzde 52'lere ulaşan AKP 6-7 puan kaybetmiş, CHP 2012 yılında bir miktar puan kaybettikten sonra bu sene tekrar oylarını arttırmaya başlamış, MHP ise 2010 yılından beri sürekli oylarını artırmış görünüyor.

Barış sürecinin en karlı partisi olması beklenen BDP henüz yüzde 10 barajını aşamamış olsa da, yüzde 7 civarında oylarını konsolide etmiş görünüyor.

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