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Gezi Parkı merdivenlerinde forum düzenlendi, polis söz aldı

Forumda söz alan polis memuru vatandaşa karşı olmadıklarını, olaylar sırasında kafalarına şişe yediklerini, olaylar süresince kendilerinin de zarar gördüğünü belirterek, olayların içerisinde provokatörlerin olduğunu söyledi

09 Temmuz 2013 10:39

Gezi Parkı’nın tekrar kapatılmasının ardından polis müdahalesi göstericileri Beyoğlu'nun ara sokaklarına sürdüğü sıralarda Gezi Parkı'nın girişindeki merdivenlerde forum düzenlendi. Çevik Kuvvet polislerinin hemen ilişiğinde düzenlenen forumda bir polis memuru da söz aldı. Polis memuru, forumdakilerin polislerin çalışma koşulları ile ilgili "hakkınızı savunalım" sözlerine karşılık "bizim durumumuz sizi ilgilendirmez" dedi.

 

Polis de foruma katıldı

 

Radikal gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, Gezi Parkı eylemcilerinin forumda yaptığı konuşmaları dinleyen bir polis de söze girdi. Vatandaşa karşı olmadıklarını olaylar sırasında kafalarına şişe yediklerini, olaylar süresince kendilerinin de zarar gördüğünü belirten polis memuru, olayların içerisinde provokatörlerinin de olduğunu söyledi. Polis memurunun bu sözü üzerine forum da söz alan bir kişi polise yönelerek ‘siz de ağır şartlarda çalışıyorsunuz. Size kötü yemeklere veriyorlar, uzun çalışma süreleri dayatıyorlar, durumunuzu biliyoruz. İsterseniz., siz de gelin forum da konuşun,. Sizin hakkınızı da savunalım.’ dedi.

 

Çevik kuvvet: Bizim durumumuz sizi ilgilendirmez

 

Forum katılımcısının ‘Sizin hakkınızı da savunalım’ sözleri üzerine çevik kuvvkt ekipleri arasında bulunan bir kişi forumdaki insanlara ’bizim durumumuz sizi ilgilendirmez’ cevabını verdi. Taraflar arasındaki kısa süreli tartışma araya başka forum üyelerinin girmesiyle sona erdi. Tartışmanın ardından Çevik Kuvvet ekipleri parkın iç taraflarına çekildi.

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