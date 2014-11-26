'Siyasiler daha karar vermedi'; Gezi Parkı artık korumasız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Topçu Kışlası projesine 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da yer vermesinin ardından, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı taslağında yaşandı. İptal edilen plan yerine hazırlanan koruma amaçlı imar planı taslağına Gezi Parkı ve Taksim Meydanı, "siyasiler daha karar vermedi" denilerek konulmadı.

Hazal Ocak’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, taslağı "kabul edilemez" olarak değerlendiren Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ÇED Denetim Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, "Gezi Parkı ve Taksim Meydanı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın koruması altındadır. Gezi, parktır park olarak kalacaktır. Kimse politik manevralardan medet ummasın" dedi.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün çağrısıyla, mahkeme kararıyla iptal edilen 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için ikinci toplantı dün yapıldı. Şişhane'deki Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yeni plan taslağı açıklandı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı yetkilileri, koruma kurulları, muhtarlıklar ile Mimarlar Odası'nın da yer aldığı toplam 46 kurum ve kuruluşun katıldığı toplantıda Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'yla ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Koruma taslağı planında Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nın beyaz renkle kapatıldığı görüldü.

'Dehşete düştük'

Toplantıya katılan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ÇED Denetim Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı koruma imar planının yargı tarafından plan bütünselliği olmayışı ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini anımsatarak şunları söyledi:

"İptal edilen planda yeşil alan özellikle yetersizdi. Bütün bunlar varken önümüze getirilen taslak plan bir kere bizim karşımıza anlaşılamaz bir görsel olarak sunuldu. Hiçbir plan notu ya da plan raporu yok. Deprem toplanma alanı yok. Neredeyse durak projesi gibi hazırlanmış. Bizi dehşete düşüren şey bu planın içinde Beyoğlu kentsel sit alanın neredeyse kalbi olan Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nın plan kapsamı dışına çıkarılması. Orada boş kararsız bir leke haline getirilmesi ki bugüne kadar üretilen bütün 5 binlik planlarda Taksim ve Gezi Parkı park olarak konulmuştur ve özellikle Taksim Meydanı'na erişen bütün yollar korunmuştur."

Siyasiler daha karar vermemiş!

Planı hazırlayan yetkililere gerekçe sorduklarında, "Bu konuda siyasiler burda henüz karar veremdiler. Dava süreci sürüyor. Belki referendum yapılacak" yanıtı aldıklarını ifade eden Yapıcı, "İtiraz ettik. Bu durum kabul edilemez. Katılımsa katılım gibi bir anlayışla bir oyunun parçası haline getirilmeye çalışıldık. Biz burada eleştirelerimizi, planın direk odalarımıza iletilmesi gerektiğini üzerinde çalışmamız gerektiğini bildirdik. Ancak ne yazık ki böyle garip bir durumla karşılaştık. Önümüze getiren plan hem usulen hem teknik olarak hem de ahlaka aykırı" diye konuştu. Yapıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantı yok hükmündedir. Toplantının yenilenmesini bekliyoruz. Plan katılımcı ve şeffaf hazırlanmalı. Mahalle örgütleri meslek odalarının görüşleri önemlidir. Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın koruması altındadır. Parktır park olarak kalacaktır. Kimse politik manevralar medet ummasın."