Gezi Parkı için karar saat 15.00'te açıklanacak

Gezi Parkı'nda eyleme devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Taksim Dayanışması'nın eylemin geleceğine ilişkin başlattığı forumun sonucunun bugün saat 10.00'da açıklanacağı duyurulmuştu ama açıklama 15.00'e ertelendi.

Taksim Dayanışması'ndan dün yapılan açıklamada, forum ve oylama sonucu alınacak kararın bugün saat 10.00'da açıklanacağı belirtilmişti. Ancak kararın açıklanması 15.00'e erteledi.

Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresi geceyi ise sakin geçirdi.

Gecenin ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda dolaşan ve Cumhuriyet Anıtı önünde piyanistin çaldığı şarkılara eşlik eden kalabalık, aniden bastıran ve yaklaşık 45 dakika süren sağanak nedeniyle çevredeki binaların önlerine ve çiçekçilerin şemsiyelerinin altına sığındı.

Taksim Dayanışması tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Gezi Parkı için parkta forum oluşturma kararı alındığı duyurulmuştu. Açıklamada, forumların, ortak karar alınana kadar devam edeceği belirtilmişti.

Forumlarda eylemlerin geleceğiyle ilgili yol haritası ele alınıyor.

Dün Başbakan Erdoğan ile görüşen heyette yer alan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman eylemcilere, ilettikleri talepleri okudu.

Güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz güç kullandığı görüşlerini Başbakan Erdoğan'a aktardıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Başbakan'a, Gezi Parkı eylemcilerinin tüm taleplerini ilettik. Öncelikle 'Gezi Parkı, Gezi Parkı olarak kalmalıdır' şeklindeki talebimize Başbakan, yargı kararının beklenmesi gerektiğini, öncelikle olanın bu olduğunu ve hukuku tanıyacaklarını ifade etti. İkinci talebimiz; ne yazık ki yitirdiğimiz canlara ve yaralanmalara neden olan sorumlular hakkında işlem başlatılmasıydı. Bu konuda aldığımız cevap da sorumlular hakkında işlem başlatıldığı, İzmir'de bir sürecin işletildiği ve 3 görevlinin görevinden uzaklaştırıldığı ve bundan sonra da tüm sorumlular hakkında benzer işlemler yapılacağı oldu." Kahraman, bazı taleplerine ise cevap alamadıklarını söyledi.



CHP'den ziyaret



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Gezi Parkı'nda eylemcileri ziyaret etti.



Anma töreni



Öte yandan Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenlendi.

Taksim Dayanışma Platformu tarafından kurulan sahnede düzenlenen anmaya, parkta bulunan birçok kişi katıldı. Anmada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Taksim Dayanışma Platformu adına konuşan Can Atalay, protestoların sadece Gezi Parkı ve İstanbul ile sınırlı kalmadığını, tüm Türkiye'de, özellikle Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de yapıldığını kaydetti.

Atalay, olaylarda hayatını kaybeden arkadaşlarının anılarının yollarına ışık olacağını söyledi.

Sanatçı Orhan Aydın, Nazım Hikmet'in "Beyazıt Meydanı'ndaki ölü" şiirini okurken, Grup Yorum'dan İnan Altın'ın çaldığı şarkılarla, olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

Anmaya katılanlar sık sık slogan attı.

Öte yandan, KESK üyesi bir grup, Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması yaptı.

Şubeler platformu sözcüsü Hüseyin Tosu, Hayat TV'nin RTÜK tarafından kapatılmak istendiğini öne sürerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.