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Gezi Parkı, Hrant Dink anması nedeniyle kapatıldı

Gezi Parkı, bugün yapılacak Hrant Dink yürüyüşü nedeniyle kapatıldı

19 Ocak 2014 12:37

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için katledilişinin 7. yılında her yıl olduğu gibi bugün de bir yürüyüş yapılacak. Geçen yıllardan farklı olarak, yürüyüş öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bugün bariyerlerle kapatıldı.

Hrant Dink katledilişinin 7. yılında anılıyor. İstanbul’da her yıl olduğu gibi bugün de saat 15.00’te Agos önünde buluşulacak. Yürüyüş saat 13.30’da Taksim’den başlayacak.

Ancak, yürüyüş öncesi Taksim’de polis yoğun önlem aldı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Yürüyüş için Gezi Parkı’nın Talimhane tarafında toplanılacak.

 

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