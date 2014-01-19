Gezi Parkı, Hrant Dink anması nedeniyle kapatıldı

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için katledilişinin 7. yılında her yıl olduğu gibi bugün de bir yürüyüş yapılacak. Geçen yıllardan farklı olarak, yürüyüş öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bugün bariyerlerle kapatıldı.

Hrant Dink katledilişinin 7. yılında anılıyor. İstanbul’da her yıl olduğu gibi bugün de saat 15.00’te Agos önünde buluşulacak. Yürüyüş saat 13.30’da Taksim’den başlayacak.

Ancak, yürüyüş öncesi Taksim’de polis yoğun önlem aldı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Yürüyüş için Gezi Parkı’nın Talimhane tarafında toplanılacak.