Gezi Parkı eylemlerinin son tutuklu sanıkları da tahliye edildi

Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacı ile Erzincan'da düzenlenen eylemlerle ilgili olaylarda provokatörlük yaptıkları ileri sürülerek tutuklanan biri kadın sekiz kişi tahliye edildi.

Hümeyra Pardeli’nin DHA’da yer alan haberine göre, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, 8 kişinin yasa dışı Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist-Partizan (TKP/ML) adlı örgüt adına faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

''Görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütü propagandası'' suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan 8 kişi, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada sanık olan üniversite öğrencileri Ali S. (19), Dağlar D. (19), Özgün K. (21), Özcan K. (22), Çetin K. (24), Muhammet Ç. (26), Ahmet D. (31) ve işçi Can K. (29) ve yakınları hazır bulundu. CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün tutuklulara destek vermek için duruşmayı izledi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, eyleme katılarak demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını söyledi. Mahkeme heyeti 8 kişinin tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anne: kete, tatlı, börek, dolma yaptım

Duruşma sonrası adliye önünde sevinç gözyaşları döken sanık yakınları alkış ve ıslıklar çalarak birbirlerine sarıldı. İki oğlunun tahliye sevincini yaşayan Türkan K., adaletin tecelli ettiğini ve demokrasinin kazandığını söyledi. Çocuklarının tahliye olacağını bildiğini anlatan Kaya, "Çocuklarıma kete, tatlı, su böreği, dolma yaptım. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

Son tutuklu sanıklar

Gezi olaylarının son tutuklu sanıklarının Erzurum'da olduğunu anımsatan CHP Milletvekili Muharrem Işık şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erzincan'dan gelen hemşehrilerimin serbest kalmasına çok mutlu oldum. Aylardır boş yere yattılar. Erzincan tutukluları en sona kalmıştı. Türkiye'de bütün gezi olaylarındaki tutuklananların hepsi serbest kaldı. Aslında bu tutuklamalar ve internet yasası Türkiye'de diktatörlüğün gelişinin ayak sesleri. Polis devletine giden adımların atılması. İnsanların nefes almasının bile kontrol edildiği bir dönemde mahkemenin böyle sonuçlanması bizi mutlu etti."