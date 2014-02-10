T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Parkı eylemlerinin son tutuklu sanıkları da tahliye edildi

Erzurum'da yasa dışı TKP/ML üyesi olmakla suçlanan ve tutuklu olarak yargılanan 8 sanık tahliye edildi

10 Şubat 2014 17:40

Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacı ile Erzincan'da düzenlenen eylemlerle ilgili olaylarda provokatörlük yaptıkları ileri sürülerek tutuklanan biri kadın sekiz kişi tahliye edildi.

Hümeyra Pardeli’nin DHA’da yer alan haberine göre, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, 8 kişinin yasa dışı Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist-Partizan (TKP/ML) adlı örgüt adına faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

''Görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütü propagandası'' suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan 8 kişi, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada sanık olan üniversite öğrencileri Ali S. (19), Dağlar D. (19), Özgün K. (21), Özcan K. (22), Çetin K. (24), Muhammet Ç. (26), Ahmet D. (31) ve işçi Can K. (29) ve yakınları hazır bulundu. CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün tutuklulara destek vermek için duruşmayı izledi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, eyleme katılarak demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını söyledi. Mahkeme heyeti 8 kişinin tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Anne: kete, tatlı, börek, dolma yaptım

 

Duruşma sonrası adliye önünde sevinç gözyaşları döken sanık yakınları alkış ve ıslıklar çalarak birbirlerine sarıldı. İki oğlunun tahliye sevincini yaşayan Türkan K., adaletin tecelli ettiğini ve demokrasinin kazandığını söyledi. Çocuklarının tahliye olacağını bildiğini anlatan Kaya, "Çocuklarıma kete, tatlı, su böreği, dolma yaptım. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

 

Son tutuklu sanıklar

 

Gezi olaylarının son tutuklu sanıklarının Erzurum'da olduğunu anımsatan CHP Milletvekili Muharrem Işık şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erzincan'dan gelen hemşehrilerimin serbest kalmasına çok mutlu oldum. Aylardır boş yere yattılar. Erzincan tutukluları en sona kalmıştı. Türkiye'de bütün gezi olaylarındaki tutuklananların hepsi serbest kaldı. Aslında bu tutuklamalar ve internet yasası Türkiye'de diktatörlüğün gelişinin ayak sesleri. Polis devletine giden adımların atılması. İnsanların nefes almasının bile kontrol edildiği bir dönemde mahkemenin böyle sonuçlanması bizi mutlu etti."

ETİKETLER

erzurumgezi parkıtahliyedava8 sanıktıutukluhüseyin aygünMuharrem IşıkTKP MLtaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24