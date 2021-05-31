Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılında yakınlarını kaybeden aileler konuştu: Acımız ilk günkü gibi taze

Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 8 yıl geçti. Eylemler sırasında polis şiddeti sonucu onu aşkın kişi yaşamını yitirirken, 36 yurttaş gözünü kaybetti, binlerce yurttaş yaralandı. Çocuklarını kaybeden aileler Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümünde konuştu.

Baba Sami Elvan: Acımız ilk günkü gibi taze

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, 18 Haziran’da görülecek duruşmada ise karar çıkması beklenirken, Gezi'nin 8 yıl dönümünde konuşan baba Sami Elvan, "Bu kadar yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ancak ülkemiz için Gezi çok onurlu ve haklı bir direniş. Bu direnişin yaşayacağını düşünüyorum. Şu yaşadığımız günlerde yapılan bütün hukuksuzlukların, adaletsizliklerin, çeteleşmenin Gezi Direnişi ile anlam ifade ettiğinin de altını çizmek istiyorum” dedi.

Berkin Elvan davasında neler oldu? 15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran gecesi Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almak için çıkan ancak polisin attığı gaz fişeği sonucu komaya girerek, 269 gün sonra, 11 Mart 2014'te yaşamını yitirdi. Elvan’ın ölümüne ilişkin sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuksuz yargılandığı dava bir türlü ilerlemedi. Olay yerindeki keşif ancak Elvan’ın ölümünden 6 yıl sonra yapılabildi. Duruşma savcısı ise Berkin’in öldürülmesinin üzerinden geçen 7 yılın ardından Ocak 2021’de esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık polis için “bilinçli taksirle öldürme” suçundan cezalandırma talep etti. Eğer mahkeme heyeti bu mütalaaya uyarsa Dalgalı en fazla dokuz yıl hapis cezası alacak.

Anne Emel Korkmaz: Ah annecim! 8 yıl oldu canımı kaybedeli

Gezi'nin 8. yıl dönümünde konuşan Anne Emel Korkmaz, “Ah annecim! 8 yıl oldu canımızı alalı, canımı kaybedeli. Alim 8 yıl oldu bizi bırakıp gideli. Ben o gelecek diye bekliyorum. 1 gün sonra oğlum bir sokak arasında darp edilecek. Acımı Gezi’nin yıl dönümlerinde daha fazla hissediyorum” diye konuştu.

Ali İsmail Korkmaz davasında ne oldu? 19 yaşındaki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 3 Haziran 2013 gecesi sivil polis ve bazı kişilerce sokak ortasında darp edildi. 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybetti. Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada biri polis beş tutuklu ve üç tutuksuz polis olmak üzere toplam sekiz sanık hakkında, “kasten yaralayarak ölüme sebebiyet verme” suçundan dava açıldı. Dava güvenlik gerekçesiyle dört ayrı şehirde görüldü. Yargılama sonunda sanık polis Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, diğer sanık polisler ve Korkmaz’ı darp eden fırıncılara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı. Bu süreçte Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi vuran polis Mevlüt Saldoğan, 16 ismin yargılandığı Gezi ana davasında mağdur olarak kabul edildi.

Kardeş Adnan Cömert: Adalet yok, hukuk yok bu ülkede

Kardeşini kaybettikten sonra hayatlarının çok değiştiğini belirten Adnan Cömert, “Yaşadığımız adaletsizliği herkes görüyor. Acımız hiç soğumuyor. Zaman geçtikçe derinleşiyor. Adalet yok, hukuk yok bu ülkede” dedi.

Abdullah Cömert davasında ne oldu? Abdullah Cömert Hatay’daki protestolarda başına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaşamını yitirdi. Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık polis memuru Ahmet Kuş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından onandı. Sanık polis tutuklandı ancak infaz paketiyle tahliye edildi.

Ethem Sarısülük'ün annesi: Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor

Ethem Sarısülük, Gezi Direnişi’nde Ankara’da polis Ahmet Şahbaz tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan Sarısülük, 14 gün yoğun bakımda kaldı. Sarısülük, 14 Haziran 2013 tarihinde yaşamını yitirdi. Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, “Davamız kapatıldı. Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor. Özel günlerde oğlum benim yanıma gelecekken ben ona gidiyorum. Gezi’nin yıl- dönümlerinde ise acımız tazeleniyor. Katil geziyor, benim oğlum toprakta” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası: Acılarla yoğruldum, haklı davamı yok ettiler

Mehmet Ayvalıtaş, eylemler sırasında Ümraniye’de TEM Otoyolu üzerindeki yürüyüşte kendisine çarpan otomobil nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayvalıtaş’a çarparak ölümüne neden oldukları gerekçesi ile yargılanan sanıklar beraat etti. Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, “Acılarla yoğruldum. Haklı davamı yok ettiler. Adalet bir türlü gelmedi. Bu ülkede hâlâ gençlerimiz öldürülmeye devam ediyor. Cumhuriyet’i nasıl kurduysak bizler bir çıkış yolu bulacağız” dedi.