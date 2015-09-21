Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için iki yıl sonra 94 kişiye dava

İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 1 Haziran 2013 tarihinde, sosyal medya üzerindan yapılan çağrılarla İzmir’de gösterilere katıldıkları iddiasıyla 94 kişi hakkında, iki yıl sonra, 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan 94 sanık ile gönüllü avukatlar katıldı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip, "Demokratik haklarımızı kullandık" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir, 94 sanık hakkında, olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra ’2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevli memura görevini yaptırmamak için zincirleme şekilde direnme’ suçlardından 2 yıl ile 6’şar yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı.

'Gözaltına alınırken direndiler'

Savcı Aydemir iddianamade, polislerin gruba dağılmaları için anons yaptıklarını, yüzlerinde maske olan kişilerin yollara barikat kurup polise taş ve sopalarla saldırdıklarını, parti binasına saldırmalarının ardından müdahale edildiğini, sanıkların birçok kamu malına zarar verip, güvenlik güçlerine direndiklerini ve olaylar sırasında birçok polisin yaralandığını, direnişin gözaltına alınırken de sürdüğünü belirtti. İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, duruşma salonunun yetersiz olması nedeniyle İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlandı.

'Kendi irademizle katıldık'

Duruşmaya tutuksuz yargılanan 94 sanık ile gönüllü avukatlar katıldı. İzmir Barosu da davaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Kimlik tespitleri yapılan ve bazılarının ifadeleri alınan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, "Biz bir parti üyesi olarak oraya gitmedik. Kendi irademizle katıldık. Demokratik haklarımızı kullandık. Kimseye taş ve sopayla saldırmadık. Hiçbir kamu malınada zarar vermedik" dedi. Duruşmaya yarın da devam edilecek.

Ne olmuştu?

1 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul’daki gezi parkı protestolarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından, İzmir’deki Sosyal Güvenlik Kurumuİl Müdürlüğü önünde toplanan, bazı dernek, siyasi parti, sendika ve platformların üyeleri, sloganlar eşliğinde yürüyerek Alsancak Vapur İskelesi önünde toplanan ve diğer gruba katıldı. Buradaki kalabalık yaklaşık 10 bin kişiyi buldu. Topluluk, Gündoğdu Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada kalabalık Plevne Bulvarı’nı trafiğe kapattı, ardından Gezi Parkı eylemlerine destek veren, hükümeti istifaya çağıran sloganlar eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yüründü.

'Polis anons yaptı'

Grup içerisinde bulunan bazı kişiler, güvenlik önlemi alan polislere taş ve sert cisimler atıp, ellerindeki flama sopaları ve demir çubuklarla vurdu. Polis, gruba müdahale edince, kaçış sırasında kalabalıktakiler, resmi araçların camını kırıp, kamu ve özel bankalara zarar verdi. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan gruptan ayrılan, aralarında sanıkların da bulunduğu 2 bin kişi, Talatpaşa yolunu yaktıkları çöp konteynerleri ile trafiği kapatıp, polise taş ve şişe attı. 1 Haziran saat 02.00’ye kadar bu şekilde bekleyen grup, Ali Çetinkaya Bulvarı’ndan gelen diğer grupla birleşti. Yaklaşık 4 bin kişiyi bulan gruba dağılması için polis anons yaptı. Polisin su sıkmasına rağmen dağılmayan gruptan ayrılan birçok kişi, saat 05.00’te Ak Parti Konak İlçe binasına taş attı. Grubun dağılması için anons yapan polis, çağrı karşılık bulmayınca saat 06.30’da müdahale edip çoğunluğu öğrenci 94 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.