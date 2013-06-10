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Gezi Parkı eylemlerine destek vermeyen 4 il...

Gezi Parkı eylemlerine katılmayan 4 ilin Şırnak, Bingöl, Bitlis ve Muş olduğu saptandı

10 Haziran 2013 14:18

14 gündür devam eden Gezi Parkı eylemleri Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Gezi Parkı protestolarının 77 ilde eylemlere sebep olduğunu açıklaması, eylemlere katılmayan dört ilin hangi iller olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Akşam gazetesi, "Gezi Parkı" eylemlerine ses vermeyen illerin Şırnak, Bingöl, Bitlis ve Muş olduğunu tespit etti. Bu illerin AKP ve BDP'li vekileri neden Gezi eylemlerine destek verilmediğini yorumladı.

 

'Vatandaş çözüm sürecinin zarar görmesinden korkuyor'

 

AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar ve Bingöl Milletvekili Eşref Taş, "Vatandaş çözüm sürecinin zarar görmesinden korkuyor. Bir de 90'lı yıllarda terör nedeniyle asker orman yaktı, köy yaktı... Neden Batı'daki insanlar o zaman tepki göstermedi, sokağa dökülmedi diyor" yorumunda bulundu.

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ise bir kısım marjinal grupların Gezi Parkı eylemleri üzerinden çözüm sürecine karşı duruş ortaya koymalarından dolayı mesafeli durma kararı aldıklarını söyledi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz de, "Vatandaşlarımızın yüzde 96'sı, Bitlis de dahil, çözüm sürecine destek veriyor. Barış ortamını görüce bu tür şeylere prim vermiyor" dedi.

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