Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın annesi hâkim karşısına çıkacak: “Katillere katil dediğim için yargılanacağım”

Gezi Parkı eylemlerinde polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, 18 Ekim 2015’te polisin evlerine düzenlediği operasyonda ölen Dilek Doğan’ın ölüm yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hâkim karşısına çıkacak. Emsal Atakan’ın, “Devletin askeri veya Emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı” öne sürülerek cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Emsal Atakan, “Yıllardır başka gençler öldürülmesin, katiller yargılansın diye adalet istedim. Adalet herkese lazım olacak. Yüreğim yanıyor, ben bir anneyim. 6 yılı aşkındır oğlum kara toprağın altında ama katiller geziyor. ‘Emri ben verdim’ diyenler oldu. Oğlumun davası bile açılmadı. Ben bir anne olarak katillere katil dediğim için yargılanacağım. İçim yanarken bana dava açılıyor. Bu çok acı. Neden yargılanacağım? Dilek Doğan’ı öldürenlere katil dediğim için. Katile katil denilmez mi?” dedi.

Atakan’ın ailesi yaklaşık 7 yıldır adalet mücadelesini sürdürüyor. Atakan’ın ölümü ile ilgili soruşturma ise tamamlanamadı.