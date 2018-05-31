Gezi Parkı eylemleri yıl dönümü nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde saat 15.30’dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Polis dün Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nın etrafını bariyerler kapatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Trafiğe kapatılacak yollar

Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Alternatif yollar

Tarlabaşı Bulvarı

Gümüşsuyu Caddesi

Kazancı Yokuşu İstikameti.