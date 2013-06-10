Gezi Parkı eylemleri gazete tirajlarını nasıl etkiledi?

Gezi Parkı eylemleri 14. gününde... 14 günlük süreçte televizyon kanalları haberi aktarma konusundaki tavrı nedeniyle oldukça eleştirildi. Gazetelerde de hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah ve Zaman gazetelerinde büyük düşüş yaşandığı görüldü. Tirajını artıran gazeteler ise Hürriyet ve Sözcü oldu.

Turkuaz Dağıtım ve Yay-Sat bayilerinin satış rakamlarına göre 27 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında en çok satış kaybı yaşayan gazete 15 bin 867 adetle Sabah gazetesi oldu. Onu 12 bin 941 adetle Zaman gazetesi izledi.

Aynı tarihler arasında satışını en çok arttıran gazete ise Sözcü gazetesi oldu. 26 bin adetlik artışla satış adetini 312 bin 201'e yükselten gazeteyi 9 bin 593 adetle Hürriyet izledi.