Gezi Parkı eylemleri AKP'nin oylarını düşürür mü?

Gezi eylemlerinden her siyasi partinin ders çıkarması gerektiğini söyleyen A&G'nin sahibi Adil Gür, "Muhalefet de ders çıkarsın. Bu eylemlerle AK Parti'nin çökeceğini beklemek fazla hayalcilik" diyor.



Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de seçmenin nabzını tutan araştırma şirketi A&G'nin sahibi Adil Gür'le Gezi Parkı eylemlerini ve bunun sandığa yansıyıp yansımayacağını değerlendirdi. Gür "Sokak eylemlerinin tek nedeni AK Parti değil. Her siyasi parti bundan ders çıkarmalı" diyor. Gür, eylemlerle AK Parti'nin çökeceğini beklemenin de fazla hayalcilik olduğunu savunuyor.

Eylemler neden başladı?



Biz toplumu kutuplaştırdık. Hep siyah ve beyaz olarak gördük. Halbuki gri alanlar var. Teknoloji, modernleşme ve ekonomik gelişmeyle beraber toplumdaki değer yargıları da değişti. Babayla çocuğu, dedeyle torunu arasında farklılıklar oldu. Örneğin bugün sorduğumuzda halkın yüzde 75'i başörtüsü sorununun anayasal şekilde çözülmesini istiyor. Halkın yüzde 80'inden fazlası namaz kıldığını, oruç tuttuğunu belirtiyor. Yüzde 98'i 'din benim hayatımda önemli' diyor. Ama aynı halkın yüzde 67'si kürtaj düzenlemesine karşı çıkıyor. Yüzde 90'ından fazlası 'faiz haramdır' diyor. Yüzde 77'si içkiyi ağzına sürmediğini söylüyor. Ama içki içmeyenler de yasakla ilgili düzenlemenin doğru olmadığını belirtiyor. İnsanlar hayatlarındaki gri alanlara müdahaleler olduğunda farklı yöntemlerle hak aramaya başlıyor. Elbette bu gruplar içinde marjinaller de var. Ama 'sokağa çıkanların hepsi piyondur' dersek de yanılırız.

'İnsanların sokağa dökülmesinin tek nedeni ne Erdoğan ne AK Parti'

Bu eylemleri siyaseten nasıl okumak gerekir?

Sokağa çıkanlar haklıdır veya haksızdır demiyorum. Ben tarafsız bir fotoğrafçıyım. İnsanların sokağa çıkmasının tek nedeni ne AK Parti ne başbakan. Bu sorumluluk aynı zamanda MHP, CHP, BDP'nin de… Yani bir sistem sorunu. İnsanların sokağa çıkmasına neden olan şeylere politika üretilememesinden kaynaklanıyor. O yüzden herkesin ders çıkarması gerektiğini söylüyorum. Çıkarmazsa ne olur? Yarın bu eylemler biter, abuk sabuk başka nedenlerle de sokağa çıkılır. Bu da gerginlik yaratır. Beraberinde yeni siyasi oluşumları getirir.

Gezi seçimlere yansır mı?



En son çözüm süreciyle ilgili yaptığımız ankette AK Parti'nin oyları yüzde 46-47 mertebesindeydi. Gezi Parkı olayları sonrasında bir anket yapmadık. Ama şunu söylemeliyim ki, gündelik siyasi gelişmelerin karşısında AK Parti'nin çökmesini beklemek fazla hayalcilik olur. Bu olaylar sadece 2-3 puanlık bir etki yapar. Türkiye'de seçmen lider ne diyorsa onu söylüyor. Tayyip Bey, karizmatik bir lider. Parti üzerinde ağırlığı var.

'Sandıkta tercih ekonomi'

Seçmenin sandık tercihini ne belirliyor? Özgürlük bu seçeneklerden biri mi?



Sandıkta bir partinin oyuna etki eden tek şey ekonomi. Özgürlükle ilgili kaygılar ve ideolojik tartışmaların seçmen üzerindeki etkisi sınırlı. Sadece yüzde 10-20 oranındaki seçmende bu tip talepler önemli oluyor. Seçmenlerin büyük çoğunluğunun ay sonunda kirasını ödeyip, kredi kartını kapatmakla ilgili kaygıları var. O yüzden birinci öncelik insan hakları ve özgürlükler değil. CHP'nin tabanı daha çok eğitimli ve yüksek gelirlilerden oluşuyor. Dolayısıyla onlarda bu istekler daha fazla. AK Parti'ye oy verenler içinde de zengin ve eğitimliler var. Ama alt gelir gruplarında AK Parti oyları tavan yapıyor.

