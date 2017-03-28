Gezi Parkı eylemcisini dövüp bagajda gezdiren polise 7 bin 500 lira para cezası

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerine katılan Tevfik Caner Ertay adlı öğrencinin saklandığı binadan alınıp dövülmesi ve bir polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı, 7500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kararda Ertay’ın yalnız başınayken saklandığı binadan çıkarıldığı, şiddet kullanılmasında hiçbir kusurunun olmadığı vurgulandı. Bir üye hakim ise cezayı az bularak, karara itiraz etti.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin kararında Ertay'ın 2-3 Haziran 2013 gecesi Yunusemre Caddesi’ndeki bir binaya saklandığı, polislerce bu binadan alınıp dövüldüğü belirtildi. Ertay’ı döven üç polisin 12 ay süreyle kıdem durdurma cezasına çarptırıldığını, "kanuna aykırı gösteriye katılma" suçundan yargılanan Ertay’ın beraat ettiği anlatıldı. Ertay’ın "yalnız başına iken saklandığı yerde yakalandığı ve darp edildiği" vurgulanarak, şöyle devam edildi: "Ertay’ın yüzünde şişlik, sırt, bel ve boyun kısmında ekimoz saptandığı, arızanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu, ayrıca bu yaralamanın ilgilinin doğrudan şiddet kullanması veya kusurlu fiillerde bulunması nedeniyle gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi, belgenin dosyaya sunulmadığı, davacının yaralanmasına sebebiyet veren kolluk görevlilerinin yasal sınırların dışına çıkmak suretiyle güç kullandıkları kabul edilerek söz konusu görevliler hakkında 12 ay süreli durdurma disiplin cezası verildiği anlaşıldığından, yakalama sırasında davacıya yapılan müdahalenin hizmet kusuru olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

Bu nedenle Ertay’a 7500 TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Şerh koydu

Üye Hakim Yaşar Tunç para cezasını az bularak, şerh koydu. Ertay’ın dövülmesinde herhangi bir eyleminin tamamen veya kısmen yol açtığının ileri sürülemeyeceğini belirterek, "İşlenen hizmet kusurunun ağır olduğu da açıktır" dedi. Tunç şöyle devam etti: "Yanlız başına kalan bir kişinin/eylemcinin korunmak için saklandığı yerde yakalanması esnasında güvenlik güçlerince darp edilmesi sonucu yaralanması dikkate alınarak idarenin ağır hizmet kusurunu cezalandırıcı mahiyette manevi tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususları karşılamayan düşük bir miktarda manevi tazminat miktarı belirlenmesi yönünde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum."