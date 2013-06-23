Gezi Parkı direnişine hangi iller katılmadı?

İçişleri Bakanlığı'na göre, Gezi Parkı direnişine 79 ilde, 2.5 milyon insan katıldı, 4 bin 900 kişi gözaltına alındı, 4 bine yakın insan yaralandı. Bingöl ve Bayburt’ta ise eylem yapılmadı.

Taksim Gezi Parkı’nda 31 Mayıs’ta başlayan ve Türkiye’nin pek çok iline yayılan protesto gösterilerinin bilançosu İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı’na ulaşan bilgilere göre, "duran adam" eylemlerine dönüşen Gezi Parkı protestoları 81 kentin 79’unda yapıldı. Bir aya yaklaşan eylem sürecinde, gösterilerin büyük bölümü İstanbul ve Ankara’da yaşanırken, sadece Bingöl ve Bayburt’ta protesto eylemi düzenlenmedi.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, Gezi Parkı protestoları sürecinde yaklaşık 2.5 milyon insanın eylemlere katıldığı tespit edildi. Bu eylemlerde yaklaşık 4 bin 900 eylemci "şüpheli" konumunda gözaltına alınırken, 600’den fazla polisin, 4 bine yakın eylemcinin yaralandığı belirlendi.



Günde 50 'duran adam'



Performans sanatçısı Erdem Gündüz’ün Taksim’de başlattığı “duran adam” eylemlerine ise her gün ortalama 50 insanın “bireysel” olarak katıldığı belirlendi. Kitlesel olarak tam tespit edilemeyen ‘duran adam’ eylemcilerinin bazıları gözaltına alınırken, önceki gün Taksim’de 40, Çağlayan’da 11, Kadıköy’de 5 kişi “duran adam” eylemi yaptı. Ankara’da ise Kuğulu Park’ta 30, Kızılay Güvenpark’ta 15 kişi “duran adam” oldu.



240 polis aracı 45 ambulans



Valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda ise 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası ve 337 işyerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı. Eylemlerde, biri CHP binası olmak üzere 14 parti binasının zarar gördüğü toplam zararın ise 140 milyon lira olduğu belirlendi. Bu zararın yaklaşık yüzde 90’ının İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Artvin, Bursa, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Samsun, Kayseri, Manisa ve Tunceli’de yaşanan olaylarda gerçekleştiği tespit edildi.