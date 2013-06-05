Gezi Parkı direnişinde güç kullanan polis Twitter'da aranacak

İçişleri Bakanlığı, Gezi Parkı direnişinde yetki ve görev aşımında bulanan emniyet personelinin tespiti amacıyla geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'e yaptığı açıklamada, "Görevini layıkıyla yapan ve toplumun huzuru için mücadele eden personelimize saygımız sonsuz olmakla birlikte insan hakları ihlalinde bulunan, kötü muamele yapan, aşırı güç kullanımına giden personelle ilgili Foto-Film Merkezimize talimat verdim. Tüm yurtta, televizyon, internet, gazete, Twitter, Facebook ve benzeri sosyal medya yoluyla her tür görüntüler ve iddialar teker teker incelenecek. Her biri ihbar kabul edilecek ve doğruluğu araştırılacak" dedi.

"Bu konuda çalışma başlatıldı. Kimsenin şüphesi olmasın" diyen Güler, şöyle devam etti:

"Masum fikirleri beyan etmek slogan atmak hükümeti beğenmediğini açıklamaya yönelik protestoları gerçekleştirmek en doğal haktır. Buna kimsenin sözü olamaz, hepimizin de saygısı sonsuz. Ancak bu iyi niyetli vatandaşların arasına sızan kent yaşamını engelleyerek huzursuzluk yaratmak isteyen, Meclis Başkanlığı’nı Başbakanlık binasını, Dolmabahçe’deki resmi makamı basmaya çalışanlara, değil Türkiye’de dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmez.



Oyuna gelinmemeli



Bunun demokratik hakla ilgisi yoktur. Bunu gerçekleştirmeye çalışan illegal gruplara güvenlik güçlerinin müdahalesine ses çıkarmaya da kimsenin hakkı yoktur. Kimse, masum kalabalıkların iyi niyetini istismar eden grupların oyununa gelmemeli. Protestolar demokratik toplumda olur, ancak bu iş illegal halde milli ve devlet güvenliğimizi tehdit eder hale gelirse herkes görevini yapmak durumundadır.



Hesabını sorarız



Ama bunun ötesinde hiçbir illegal bağı olmayan amacı sadece protesto eyleminde tepkisini dile getirmek olan vatandaşımıza da görev başında kötü davrananlara hesabını sorarız. Bütün bu tartışmalar yaşanırken önemli olan görevini yapan polisimizin fedakarca ve iyi niyetli çabalarını da baltalamamak ve sahip çıkmak çok önemli. İkisini birbirinden ayırt edeceğiz."