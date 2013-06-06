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Gezi Parkı direnişinde gözaltına alınan 76 kişi serbest

Gezi Parkı direnişinde gözaltına alınan 76 kişi serbest bırakıldı

06 Haziran 2013 00:27

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 76 kişi serbest bırakıldı.

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin gözaltında tutuldukları İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 76 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, görevli 3 savcı tarafından yaklaşık 10 saat süresince ifadeleri alınan 76 kişi, ifade işlemlerinin bitmesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 18 yaşından küçük 6 çocuğun da, emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi

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