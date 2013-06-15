Gezi Parkı direnişinde biber gazından 8 köpek, 63 kedi, 1,028 kuş öldü!

Taksim Gezi Parkı’na inşaat yapılmasına karşı 17 gün önce başlatılan ve yurda yayılan eylemler sırasında polisin biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirip binlerce kişi yaralanırken, yalnızca İstanbul’da çok sayıda hayvan da telef oldu.

Hayvan Hakları İnisiyatifi’nden veteriner hekim Tolga Yazıcı’nın verdiği bilgiye göre, Taksim’de 17 günde biber gazından 8 köpek, 63 kedi, 1.028 kuş öldü.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi Timur Ugan ise biber gazı nedeniyle söz konusu rakamların daha üzerinde binlerce kuşun öldüğünü belirterek “Gezi Parkı civarında kalan kuşlar da yumurtalarını bırakıp kaçtı. Biber gazından dolayı yüzlerce hayvanın gözleri kör oldu” dedi.

Toplumsal olayları bahane ederek her türlü zehirli gazı kullanmanın bir insanlık suçu olduğunu belirten Ugan şunları kaydetti:

"Kullanılan bu gazlar yalnızca insanı; kadını, çocuğu, hastayı, yaşlıyı değil doğayı ve hayvanları da sakat bırakan, öldüren maddeler içermektedir. Bu gazlar Gezi Parkı direnişi sırasında da Avrupa’daki tüm stoklardan fazla miktarda zalimce kullanılmış ve sayısız hayvanın ölümüne ve hastalanmasına yol açmıştır."