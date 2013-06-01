Gezi Parkı isyancıları binlerce gaz bombası ve 35 saatin ardından Gezi Parkı'na döndü

Deniz Zerin

denizzerin@yahoo.com

Gezi Parkı protestocuları, direnişin 5. gününde on binlerle Taksim Meydanı'na çıktı. Toplumun birçok kesiminden insanların biraraya geldiği kitle, Taksim Meydanı'nın yanı sıra Sıraselviler Caddesi ve Gezi Parkı'nın girişini de doldurdu.

Kitlenin alanı doldurması saat 16.00 civarında polisin geri çekilmesiyle başladı. Özellikle Sıraselviler Caddesi yönünden yürüyüşe geçen büyük kalabalık meydanı hızla doldurdu.

Binlerce kişi meydanı hızla doldururken çoğu eylemci bir yandan ellerindeki kamera ve telefonlarla fotoğraf çekerken diğer yandan slogan atıyordu.

Toz maskeleri ve sirkeli kumaş parçaları

Taksim Meydanı'ndaki kitlenin dikkat çeken özelliği, bu bölgede her zaman gösteri yapan belli görüşlerdeki "homojen" grupların aksine, toplumun birçok kesimini temsil eden "heterojen" bir yapı göstermesiydi.

Eylemcilerin bir kısmı profesyonel toz maskelerini iplerini çenelerinin altından geçirerek kafalarının üstlerine sabitlemişken, bazı eylemciler de ağız ve burunlarını kapamak için getirdikleri kumaş parçalarını gaz bombası riski geçince boyunlarına indirmişlerdi.

Bazı eylemciler çatışmaya hazırlık için birçok aksesur almıştı yanına: Hava geçirmez maske gözlükler, uzun ince yağmurluklar, inşaat kaskları.. Taksim Meydanı'nda polis araçları ve belediye otobüsleri bazı eylemciler tarafından tahrip edildi.

Alanın ilk girişinde bir kadının "1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanındayız" sloganı, önündeki insan koridorunda karşılık bulmadı. Ancak alanın diğer ucunda, Türkiye'nin emek hareketi tarihinden aşina olduğumuz birçok slogan haykırılıyordu.

Öğlen saatlerinde bir ara MHP'lilerin de ziyaret ettiği alanda daha sonra , ÖDP, KESK, DİP, Halkevleri, Partizan, Halk Kurtuluş Cephesi bayrakları dalgalanıyordu.

İhlas Haber Ajansı'na ait bir araç alandan ayrılmak için hareketlendiğinde bazı eylemciler aracı durdurmak istedi. Elinde sopalarla araca yönelen eylemcilerin arkasından bir grup eylemci "bırakın geçsin" sloganı atmaya başladı.

Bazı göstericiler ellerinde biraları yanındakiler ile sohbete dalmışken, diperleri telaş içinde alanda koşturuyordu. Koşturanlar, Gezi Parkı'nın girişinden gelen koyu siyah dumana doğru yönelmişti.

Parkta yangın, ters çevrilmiş polis araçları

Gezi parkının girişinde yer alan ve alanda iş üstlenen inşaatçı firmaya ait olduğu belirtilen barakadan çıkan koyu siyah dumanlar bütün alandan görülebiliyordu. Cephesi grafitilerle doldurulmuş olan barakadan yükselen alevler tehlikeli seviyeye ulaştığında ellerinde yangın söndürme tüpleri ile olay yerine koşturan gönüllüler belirdi. Bir yandan çevredekilerce barakanın içinde tüp olduğu uyarısı yapılırken, diğer yandan da herhangi birisi organize etmediği halde yangın tüpleri ve söndürme faaliyetleri sürüyordu.

Polis alandan çekildiğinde bir TOMA aracını ve iki de polis arabasını ardında bırakmıştı. Camları kırılmış TOMA'nın az ilerisinde ters çevrilmiş trafik ekiplerine ait bir otomobil duruyordu. Çevredekiler polis aracını ele geçirdiğinde megafonundan anons da yaptılar. Eylemcilerin yoğun ilgi gösterdiği bu araçları tekmeleyenler de vardı.

Bir protestocu polis arabasının teybini sökünce çevredekilerin tepkisi ile karşılaştı. Omzuna giren bir diğer eylemci tarafından "Bu yaptığın doğru mu?" diye paylandı.

Polis saat 15:00'ten sonra barikatları kaldırdıktan sonra, bazı grupların polis araçlarına saldırması üzerine bir kez daha yürürlüğe giren gaz bombaları ve tazyikli su taarruzları akşam üzeri tamamen sona erdi...

Ve Gezi Parkı isyancıları, dün sabah (31 Mayıs 2013 Cuma) gaz bombaları eşliğinde çıkarıldıkları Gezi Parkı'na, yaklaşık 35 saat sonra tekrar kavuştular...

Binlerce gaz bombasına rağmen 35 saat boyunca Taksim bölgesinden ayrılmayan insanlar, Gezi Parkı'nda Gezi Parkı eylemini sürdürüyor...