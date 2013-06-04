Gezi Parkı direnişçisi bir öğrencinin sınavda yazdıkları çok konuşuluyor

Gezi Parkı eylemlerine katılan bir Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisinin, final sınavında yazdıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Seçil Aydın isimli öğrenci, sınav kağıdında mezun olmasına son 4 sınav kaldığını ancak, Gezi Parkı direnişine katıldığı için hiçbir dersini veremeyeceğini belirtti.

Aydın, sınav kağıdını "Daha fazla yazamayacağım. Çünkü gözlerim biber gazından hala acıyor ve uykusuzluktan kalem tutacak halim yok. Ancak direnecek gücüm var. Direniyorum. Çünkü ülkem direniyor. Anlayışınıza sığınıyorum" diye bitirdi.

Seçil Aydın'ın mektubu şöyle: